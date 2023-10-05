День 588-й. Самое важное к утру 5 октября

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что помощь Украине — «очень дешевый способ убедиться, что Россия с этим режимом не представляет угрозы для альянса НАТО»;

Власти Крыма увеличили иск по водной блокаде к Украине на 399,6 млн руб., до 152,6 млрд руб.;

В официальных представительствах южнокорейских автопроизводителей Kia и Hyundai заявили «Известиям», что не планируют покидать российский рынок;

Частные клиники, работодатели и ФНС будут собирать сведения о гражданах для воинского учета;

Около 500 российских военных находятся в украинском плену, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, число украинских военных в российском плену в несколько раз выше, их отправляют в разные регионы РФ;

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США выдали российской делегации визы для участия в консультациях «ядерной пятерки» в ООН;

Эксперимент по отказу от строительного надзора начался на территории новых субъектов РФ, эта функция будет заменена строительным контролем;

Румыния ограничила ввоз молдавского и украинского зерна. Импорт будет разрешен только местным фермерам и переработчикам с лицензией;

МВД РФ объявило в розыск Ушанги Мамулашвили, главу участвующего в боевых действиях на Украине грузинского легиона;

Норвегия в 2024 выделит на оборону на 20% больше, чем в нынешнем году, средства пойдут в том числе на военную помощь Украине;

Басманный суд заочно приговорил к 8,5 годам колонии экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову по делу о фейках в отношении армии;