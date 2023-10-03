3 октября
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Политика

День 586-й. Самое важное к утру 3 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Биржевой курс доллара впервые с середины августа приблизился к 100 руб./$. «Медвежья» игра против российской валюты ведется участниками рынка на фоне завершения налогового периода, снизившего предложение экспортной выручки, пишет «Коммерсантъ». В отсутствие новых шагов поддержки рубля со стороны финансовых властей курс доллара, по мнению аналитиков, может закрепиться выше 100 руб./$.
  • Правительство РФ одобрило идею МИДа увеличить стоимость российской визы для граждан ЕС вплоть до $300 и отменить льготы, сообщает РБК. Ответная мера МИДа не отразится на туристах. Законопроект предусматривает повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для въезжающих в Россию граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.
  • Глава киевского режима Владимир Зеленский, обращаясь к министрам стран Евросоюза, собравшимся на встречу в Киеве, заявил, что победа Украины напрямую зависит от их поддержки. Однако, как сообщил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, главы МИД ЕС не достигли соглашения о выделении Киеву военной помощи в размере €5 млрд в 2024 году.
Евросоюз.
Евросоюз.
Elliott Brown, CC BY 2.0, part from original.

Одной строкой

Парламент Украины обвинил Илона Маска в «распространении российской пропаганды» после шутки в адрес Владимира Зеленского;

Глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел заявила, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска»;

Указ президента РФ Владимира Путина, позволяющий украинцам въезжать в Россию по внутренним паспортам, в том числе просроченным, обусловлен значительным количеством граждан соседней страны, желающих жить в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков;

Население Украины продолжает сокращаться, сейчас оно составляет 23 млн человек, сообщил экс-премьер страны Николай Азаров;

Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что украинские войска могут начать новое наступление в октябре;

Министерство обороны Польши подтвердило получение отправленных республике Великобританией истребителей Eurofighter Typhoon;

Америка ослаблена конфликтом на Украине и потеряла силу сдерживания против России, заявил бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео;

Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами;

Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами, пишут «Известия»;

Yle пишет, что из-за санкций Финляндия лишилась российского огнеупорного кирпича;

Ушедший в отставку министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Украине нужно «провести переоценку масштабов мобилизации». По его мнению, нужно мобилизовать больше молодежи. Экс-министр также заявил, что началась «битва за Крым»;

Россия может победить на Украине постепенным военным давлением, считает бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США.

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