День 586-й. Самое важное к утру 3 октября

Парламент Украины обвинил Илона Маска в «распространении российской пропаганды» после шутки в адрес Владимира Зеленского;

Глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел заявила, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска»;

Указ президента РФ Владимира Путина, позволяющий украинцам въезжать в Россию по внутренним паспортам, в том числе просроченным, обусловлен значительным количеством граждан соседней страны, желающих жить в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков;

Население Украины продолжает сокращаться, сейчас оно составляет 23 млн человек, сообщил экс-премьер страны Николай Азаров;

Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что украинские войска могут начать новое наступление в октябре;

Министерство обороны Польши подтвердило получение отправленных республике Великобританией истребителей Eurofighter Typhoon;

Америка ослаблена конфликтом на Украине и потеряла силу сдерживания против России, заявил бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео;

Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами;

Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами, пишут «Известия»;

Yle пишет, что из-за санкций Финляндия лишилась российского огнеупорного кирпича;

Ушедший в отставку министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Украине нужно «провести переоценку масштабов мобилизации». По его мнению, нужно мобилизовать больше молодежи. Экс-министр также заявил, что началась «битва за Крым»;