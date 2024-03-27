27 марта
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Политика

День 762-й. Самое важное к утру 27 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Балицкий заявил, что у РФ достаточно средств для уничтожения энергетики Украины. Глава Запорожской области напомнил о словах российского президента о том, что Россия "еще ничего не начинала".

  • Фицо подтвердил НАТО отказ Словакии направлять оружие Украине. Словацкий премьер при этом отметил, что Братислава заинтересована в поддержке Киева всеми доступными средствами.

  • В ЕК считают, что фейк в стране ЕС об отправке ее войск на Украину "может вызвать панику". Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова отметила, что контроль за работой соцсетей и "борьба с дезинформацией" в ЕС последовательно ужесточаются в преддверии выборов в Европейский парламент 6-9 июня, и призвала США последовать примеру ЕС в рамках подготовки к предстоящим президентским выборам.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Доллар — 92,65 рублей; Евро — 100,66 рублей.

Минобороны РФ сообщило о восстановлении трофейного БПЛА "Баба-яга" в ДНР.

Венгрия надеется, что выборы в Европарламент укрепят позиции за мир на Украине.

МО РФ сообщило о срыве ротации ВСУ на северском направлении.

Командира штурмовой роты наградили вторым орденом Мужества за взятие опорного пункта.

В Белгороде установят около 100 дополнительных укрытий возле больниц и вокзалов.

Politico: Киев обеспокоен тем, что Байден стал реже упоминать Украину в конце 2023 года.

В подконтрольных Киеву районах Херсонской области строят вторую линию укреплений

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