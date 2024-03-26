26 марта
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Политика

День 761-й. Самое важное к утру 26 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • С утра сильные взрывы прогремели в Киеве. По разным данным они произошли в различных районах города, в том числе в аэропорту «Жуляны».

  • Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что после ракетного удара в городе была остановлена работа ТЭЦ, двух городских котельных и насосных станций водоканала. Водоснабжение и водоотведение уже восстановлены.

  • Подразделения ПВО нанесли удары по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

  • Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 450 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе семь танков, САУ «Акация», САУ «Гвоздика», две САУ Krab, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 92,78 рублей; Евро — 100,37 рублей.

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность.

Песков заявил о готовности Киева «любыми методами» отобрать Крым.

В Белгородской области дроны атаковали машину, пострадал мужчина.

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