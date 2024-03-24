26 марта
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Политика

День 759-й. Самое важное к утру 24 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Глава украинской Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петр Котин сообщил, что власти страны к лету намерены купить у Болгарии два ядерных реактора, оснащенных оборудованием российской разработки. Он уточнил, что их установят на Хмельницкой АЭС.
  • Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что одна из целей специальной военной операции на Украине — демилитаризация — выполнена, поскольку у вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось собственного вооружения. Небензя утверждает, что украинская армия использует только оружие НАТО.
  • Саммит по урегулированию конфликта на Украине, который должен пройти в Швейцарии до лета 2024 года, может быть перенесен. Окончательное решение Берн примет в апреле, сообщил глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис по итогам тура по странам Южной Африки. Во время поездки министр пытался приобщить к будущему саммиту как можно больше иностранных государств.
Армия.
Армия.
unsplash.com

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Доллар — 92,14 рублей. Евро — 100,08 рублей.

В Севастополе один человек погиб и четверо пострадали при ракетной атаке.

Над Белгородской областью сбиты 19 реактивных снарядов, два человека пострадали.

Гладков: в Белгороде в результате обстрела погиб один человек, пятеро пострадали.

Оскольский электрометаллургический комбинат подвергся атаке БПЛА.

Глава ЦБ Латвии: ЕС придется арестовать активы РФ, если он хочет победы Украины.

Белгородские заправки оборудуют укрытиями для защиты от обстрелов.

Харьков полностью обесточен из-за обстрелов.

«Укрэнерго» назвало ночную атаку на энергосистему крупнейшей за весь конфликт

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