День 755-й. Самое важное к утру 20 марта

Посольство РФ: США пытаются вовлечь латиноамериканские страны в передачу Киеву вооружений. В диппредставительстве отметили, что Соединенные Штаты "не могут смириться с желанием правительств континента укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Российской Федерацией".

Разработчик сообщил поступлении на передовую СВО инновационных "костюмов-невидимок". В компании HiderX пояснили, что изделие маскирует человека как в темное время от приборов, работающих в ИК-диапазоне, так и в светлое время суток от обычных средств наблюдения.