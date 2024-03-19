День 754-й. Самое важное к утру 19 марта

Главные новости
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Никольское число погибших при попадании снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Погибла практически вся семья: бабушка, мама, ее гражданский супруг и 17-летний сын. Маленькую внучку успели спасти. Девочка находится под пристальным вниманием врачей детской областной клинической больницы в реанимации под аппаратом ИВЛ. У нее закрытая черепно-мозговая травма.
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Владимир Путин заверил, что железная дорога от Ростова через Донбасс и Запорожскую область будет восстановлена и пройдет до Севастополя.
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Общие потери украинской армии за сутки в Минобороны оценили более чем в 1050 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, артиллерийская система М777, боевая машина РСЗО «Град», РСЗО Vampire, две САУ «Гвоздика».
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Владимир Путин заявил, что ему не известно о планах президента Франции Эмманюэля Макрона предложить прекратить огонь на Украине на время Олимпиады, но выразил готовность «рассмотреть любые вопросы». «Но при любой ситуации будем исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения», — отметил Путин.
Доллар — 91,98 рублей; Евро — 100,24 рублей.
Главы МИД ЕС поддержали использование российских активов для Украины.
Мэрия назвала слухами сообщения о дефиците продуктов в Белгороде.
В Воронежской области сбили украинский беспилотник.
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