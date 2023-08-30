День 512-й. Самое важное к утру 30 августа

Украина при содействии США разработала новые виды наземных дронов, их планируется ввести в действие в ближайшие недели;

Швейцария передаст в сентябре властям в Киеве дистанционно управляемую гусеничную машину для разминирования;

Власти Украины планируют организовать производство или закупить в этом году до 200 тыс. беспилотников разных моделей;

Израиль продлил до конца текущего года действие программы по оказанию гуманитарной помощи украинским беженцам;

Франция работает над двусторонним соглашением с Украиной по гарантиям безопасности, в него войдут военный и гуманитарный аспекты;

В парламенте Грузии зарегистрирован представленный оппозицией законопроект, который ограничивает до конца 2024 года выдачу инвестиционных и краткосрочных видов на жительство гражданам России;

Прокуратура Германии выдала ордер на арест россиянина, подозреваемого в нарушении санкций ЕС. Вальдемара В. обвиняют в поставках электронных компонентов для российского производителя военной техники, в том числе беспилотников «Орлан»;

В Чехии начали расследование в отношении Райффайзенбанка из-за его работы в России;

Президент Украины Владимир Зеленский публично говорит о выборах с осторожностью, но на самом деле исключает их проведение в условиях военного положения, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк;

Украина из-за рекордного потребления электроэнергии попросила аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии;

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев не поддерживает предложение депутата-коммуниста Михаила Матвеева лишать уклонистов приобретенного российского гражданства;