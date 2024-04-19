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Политика

День 785-й. Самое важное к утру 19 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Президент Чехии Петр Павел сообщил, что в рамках чешской инициативы по поставкам боеприпасов для Украины ведутся конфиденциальные переговоры со странами, поддерживающими отношения с Россией. О каких странах идет речь, он не сказал.
  • Власти Украины игнорируют призывы США прекратить удары беспилотниками по территории России, сообщает The Eсonomist. Издание ссылается на офицера украинской разведки с позывным «Детектив», ответственного за программу дронов. Он сказал, что не получал приказов о прекращении ударов.
  • Страны НАТО могут предоставить Украине шесть систем Patriot, и вместе с поставляемой системой из Германии их общее число достигнет семи. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В какие сроки поставят все системы, он не уточнил.
Армия
Армия
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Доллар — 94,15 рубля. Евро — 99,95 рублей.

Система ПВО уничтожила воздушную цель над Черным морем вдали от Севастополя.

Кулеба заявил, что у Украины нет плана Б на случай прекращения помощи от США.

СБУ: в Польше задержан агент РФ в связи с подготовкой покушения на Зеленского.

Bloomberg: Кремль намерен избежать мобилизации и обойтись контрактниками.

Премьер Нидерландов предложил выкупить Patriot у союзников и поставить Украине.

МВФ оценил потребность бюджета Украины на этот год в $42 млрд.

Столтенберг: Украина должна сама решить проблему нехватки военных.

В Курской области отменили парад и «Бессмертный полк» на 9 мая.

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