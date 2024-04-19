Главные новости
- Президент Чехии Петр Павел сообщил, что в рамках чешской инициативы по поставкам боеприпасов для Украины ведутся конфиденциальные переговоры со странами, поддерживающими отношения с Россией. О каких странах идет речь, он не сказал.
- Власти Украины игнорируют призывы США прекратить удары беспилотниками по территории России, сообщает The Eсonomist. Издание ссылается на офицера украинской разведки с позывным «Детектив», ответственного за программу дронов. Он сказал, что не получал приказов о прекращении ударов.
- Страны НАТО могут предоставить Украине шесть систем Patriot, и вместе с поставляемой системой из Германии их общее число достигнет семи. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В какие сроки поставят все системы, он не уточнил.
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Доллар — 94,15 рубля. Евро — 99,95 рублей.
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