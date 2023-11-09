Алтайские парламентарии намерены добиться дополнительных денег на бесплатную медицину в крае

Алтайский край предложил выделять больше денег на обязательное медицинское страхование (ОМС) регионам с высокой заболеваемостью и большой долей сельского населения. Другие сибирские законодатели поддержали инициативу, которую теперь собираются рассмотреть на федеральном уровне.

Потратят как обычно больше

Фонд ОМС позволяет гражданам получать большую часть медицинских услуг бесплатно. За исключением, например, сложных стоматологических манипуляций или технологичных плановых операций, в том числе эстетических.

Однако в страхование все равно включено много видов помощи: консультации у терапевтов и узких специалистов, вакцинация, физиопроцедуры, многие операции и даже часть высокотехнологичного лечения.

Граждане обращаются в больницу бесплатно, а государство затем возмещает большую часть затрат непосредственно учреждению: на содержание, оплату труда медиков, закупку лекарств и расходников и прочее.

В Алтайском крае доля федерального участия достигает почти 98%, а из бюджетов территориальных фондов приходит всего чуть больше 2%.

Но иногда даже таких цифр бывает недостаточно. Например, в Красноярском крае федеральному фонду удается покрывать лишь 75% потребностей медицинской системы. Понятное дело, что денег из местных бюджетов тем более не хватает, чтобы оплатить все статьи расходов медорганизаций.

В Алтайском крае этот дефицит в 2024 году составит около 2,2 млрд рублей. Это означает, что больницы потратят сильно больше денег, чем им собираются выделить.

Больница, хирургия. БСМП-2.

Выше почти в два раза

Причем разница между необходимой суммой и той, которая заложена в бюджете, не уменьшается. Даже с учетом, что поступления в региональные фонды ОМС тоже растут.

Каждый год увеличивается размер МРОТ, соответственно, и зарплаты медиков тоже; дорожают лекарства; расширяется спектр видов медпомощи и пр.

К тому же, в крае большая доля сельского населения по сравнению со среднероссийскими показателями (42% против 25), а также высокий уровень общей заболеваемости (по нескольким направлениям выше российских в 1,5-2 раза).

Это и есть региональные особенности, которые приводят к росту затрат на медобслуживание жителей, отмечает председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимиру Лещенко. А достается Алтайскому краю столько же денег, сколько и остальным.

Больница. Врачи. Минздрав Алтайского края.

Спасет от инвалидности и смерти

В этом году при распределении денег в фонды обязательного медстрахования начали учитывать плотность населения: чем больше жителей, тем больше финансирование.

По словам Лещенко, это стало важным шагом, но Алтайского края мера не коснулось и в целом положительно повлияла лишь на четыре из десяти субъектов СФО.

В АКЗС предложили все-таки учитывать уровень заболеваемости на конкретной территории и долю сельского населения.

«Это компенсирует недостаток средств в сельских медучреждениях. А в результате существенно повысит уровень доступности и качество оказания медпомощи и позитивно отразится на показателях инвалидности и смертности», — резюмировал Владимир Лещенко.

Сибирские законодатели поддержали предложение. Теперь вопрос обсудят на заседании Совета законодателей РФ с участием руководителей верхней и нижней палат парламента страны, а также членами кабмина и главой федерального фонда ОМС.