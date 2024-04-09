Барнаульские школьники смогут посетить бесплатную консультацию к ЕГЭ по математике

В четверг, 11 апреля, на открытой платформе алтайского филиала РАНХиГС пройдет бесплатная консультация по ЕГЭ. Ее проведет доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин, кандидат социологических наук Наталья Абакумова.
Отмечается, что на занятии школьники смогут разобрать основные типы тригонометрических уравнений и повторят методы их решения.
Онлайн-консультация начнется в 15:00. Для участия нужно зарегистрироваться тут.
Ранее сообщалось, что барнаульские школьники смогут посетить бесплатную консультацию по подготовке к ЕГЭ по литературе.
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