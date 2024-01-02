3 января
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
﻿
Новый год

Деревянный или лесной? Какой дракон на самом деле является символом 2024 года

Большинство российских СМИ все уши прожужжали тем, что 10 февраля наступит год Зеленого Деревянного Дракона. Один читатель altapress.ru, однако, усомнился, что этот дракон действительно деревянный. Деревянный – это искусственный, сделанный человеком, что-то вроде мебели. А ведь все китайские драконы - существа, обладающие бурной энергией. Как-то не очень это ассоциируется с древесиной.

Китайский дракон.
Китайский дракон.
www.chinahighlights.com

Вторая стихия

Определение дракона взялось из китайской теории стихий – иногда ее еще переводят как «теория элементов».

В ней каждый знак ассоциируется с одним из пяти элементов-стихий: золото (металл), дерево, вода, огонь и земля, рассказывает англоязычный сайт крупнейшей в Китае туристической компании China Highlights.

2024 году соответствует стихия «Дерево». Кажется, все логично: стихия – дерево, значит, и дракон деревянный. Но не все так просто.

Логика стихий

Стихию «дерево» переводят с английского слова wood. А у этого слова есть еще два значения: дерево (в смысле растение) и лес.

Китайский дракон.
Китайский дракон.
www.chinahighlights.com

По логике теории стихий-элементов дракон не сделан из этого элемента – он не земляной и не огненный. Он – ее или его покровитель, разумное существо, полное бурлящей энергии, оказывающее влияние на природу и человека.

Китайские ресурсы часто пишут, что стихия «дерево» олицетворяет жизненную силу и креативность. Разве можно такое сказать про древесину – умершее дерево?

Скорее – про дерево как растение, которое способно пробивать асфальт, расти на скалах и принимать на себя удары других стихий. Или даже про лес, который аккумулирует все эти свойства отдельных деревьев.

Китай.
Китай.
CC0

Символ перемен

Не случайно же году Древесного Дракона приписывают перемены, рост и тому подобное, сочетание стабильности, присущей дереву, и смелости этого мифического существа.

«Ожидается, что этот год будет отмечен значительными переменами, инновационными идеями и стремлением к мечте с непоколебимой решимостью», - пишет англоязычный индийский сайт «Будда и Карма».

Так что правильнее было бы называть дракона-2024 древесным (связанным с деревьями) или лесным (покровитель или дух леса). И воспринимать его с оптимизмом и надеждами на хорошие перемены, которых, собственно, и желает своим читателям редакция altapress.ru.

Ну и на всякий случай, напомним, что китайский Новый год приходится на 10 февраля 2024 года, празднуют его 15 дней, а завершится он 28 января 2025 года.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость