Ошибка в одном из сервисов Apple убила бизнес мужчины

Мужчина рассказал, что в сервисе его ресторан ошибочно отметили "закрытым навсегда". Это привело к сильным убыткам.
При этом бизнесмен узнал об этом от одного из посетителей.
Свои убытки австралиец оценил в 700 тыс. рублей.
Также он не пользуется гаджетами Apple, поэтому не мог проверить Apple Maps. Когда мужчина обратился в службу поддержки Apple, то компания ответила, что раз он не является их клиентом, то помочь ему не смогут.
Справка
Apple Maps («Карты Apple») — картографический сервис, который создал Apple.
Ранее altapress.ru рассказывал, что за китайский магазин восстал после ухода массмаркетов из России.
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