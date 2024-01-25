27 января
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Ошибка в одном из сервисов Apple убила бизнес мужчины

Австралийский бизнесмен пожаловался на ошибку в Apple Maps, которая уничтожила его бизнес. Об этом пишет Lenta.ru.

Apple.
Apple.
СС0

Мужчина рассказал, что в сервисе его ресторан ошибочно отметили "закрытым навсегда". Это привело к сильным убыткам.

При этом бизнесмен узнал об этом от одного из посетителей.

Свои убытки австралиец оценил в 700 тыс. рублей.

Также он не пользуется гаджетами Apple, поэтому не мог проверить Apple Maps. Когда мужчина обратился в службу поддержки Apple, то компания ответила, что раз он не является их клиентом, то помочь ему не смогут.

Справка

Apple Maps («Карты Apple») — картографический сервис, который создал Apple.

Ранее altapress.ru рассказывал, что за китайский магазин восстал после ухода массмаркетов из России.

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