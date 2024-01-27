27 января
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Оптическая иллюзия взволновала пользователей сети. Они не могут понять, в какую сторону идет конь

В интернете обсуждаю видео с черным конем, который идет по снежному пейзажу.

Оптическая иллюзия с конем.
Оптическая иллюзия с конем.
Соцсети

Людям сначала кажется, что конь идет по направлению к снимающему видео. Однако стоит приглядеться и начинает работать иллюзия. Теперь конь будто бы идет в другую сторону.

Большинству, кстати, кажется, что животное все-таки уходит вдаль.

В комментариях дали совет, как "расколдовать" действие иллюзии. Нужно приглядеть к лошадиным ногам. По лошадиным запястьям и пяткам (это правда так называется) можно понять, куда идет животное.

Как вы думаете, в какую сторону идет конь?

Ранее на Алтае сняли «броккенского призрака». Некоторые комментаторы предполагают, что это «дух принцессы Укока» или «дух шамана».

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