Комедия без скидок: на СТС покажут комедию "Галя, у нас отмена!" про закулисную жизнь супермаркета

О работе в магазинах крупных торговых сетей слагают легенды. Кто-то страшные, кто-то - смешные... В следующий понедельник, 9 октября, на СТС состоится премьера многосерийной комедии "Галя, у нас отмена!", в которой создатели "Кухни" расскажут о жизни сотрудников гипермаркета в исполнении Артёма Кошмана, Настасьи Самбурской, Максима Лагашкина, Ксении Корневой, Алексея Кривеня, Тимофея Зайцева.

По сюжету бармен Фил (Артём Кошман) узнаёт номер выигрышной бутылки от директора гипермаркета (Максим Лагашкин). Находчивый парень решает получить главный приз лотереи - автомобиль - и устраивается в гипермаркет. Правда, заветная бутылка ускользает из его рук, а новые коллеги раскрывают правду об авантюристе, который устроил хаос в магазине. Чтобы не оказаться в тюрьме, Фил соглашается отработать ущерб. И теперь гипермаркет становится для него местом заключения, где разгораются страсти с участием замдиректора (Настасья Самбурская), заведующей складом (Ксения Корнева), грузчика (Алексей Кривеня) и других сотрудников.

Сериал "Галя, у нас отмена!". Пресс-служба телеканала СТС.

"Наш сериал про место, которое все мы хорошо знаем. Мы каждый день ходим за покупками, но никогда не задумывались, о чём размышляет кассирша, пробивая наш товар, кто наблюдает за нами через камеры видеонаблюдения и что таится за дверьми с табличкой "Служебный вход". На самом деле магазин - это уникальная и захватывающая вселенная со своими жителями, конфликтами, причудами и мечтами, о чём мы и расскажем в нашей истории", - делится своим замыслом продюсер сериала, шоураннер "Кухни" и режиссёр "Чебурашки" Дмитрий Дьяченко.

В новом сериале зрителей ждут необычные фантазии и флешбэки, масштабная битва помидорами, гонки на погрузчике и другие приключения героев. Так, персонаж Максима Лагашкина часто попадает в нелепые ситуации: пробует пламенный коктейль через трубочку и сильно обжигает губы или травмирует руку, застряв в ящике для пожертвований. "Мой герой - собирательный образ начальника, - рассказывает актёр, которому пришлось на съёмках примерить пластический грим. - Где-то глуповатого, где-то - хитрого и нелепого. Местами он, наоборот, становится сосредоточенным и точным. Всех этих людей я когда-то где-то подсмотрел, а теперь изобразил на экране".

Если персонаж Лагашкина отвечает в сериале за юмор, то героиня Настасьи Самбурской - за красоту. В кадре актриса носит стильные деловые костюмы российских брендов, эффектную короткую стрижку и красную помаду. "Моя героиня - одержимая карьерой стерва. которая знает себе цену, - говорит актриса. - Но в какой-то момент её увело не в ту сторону. У неё случился роман, который в реальной жизни просто не мог произойти".

Понять героя не сразу удалось и Артёму Кошману: "Таких авантюристов, как Фил, я не встречал. В этой разношёрстной компании мой герой выполняет функцию человека, который разбавляет рутину. И мне бы хотелось, чтобы зрители сказали:

"Это круто! Но я так делать не буду". Ведь приключения Фила редко обходятся без ущерба для его репутации".