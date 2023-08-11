Фермер, в Школу собирайся! Стартовал третий набор в «Школу фермера» РСХБ

В этом году выбрано два перспективных и востребованных направления обучения для Алтайского края: «Пчеловодство» и «Растениеводство».

Кто может подать заявку?

В конкурсном отборе могут принять участие как действующие фермеры, ведущие свой бизнес, так и те, кто только планирует развивать свое дело в сфере АПК, имеющие высшее или средне-профессиональное образование в возрасте от 18 до 65 лет. Прием заявок планируется завершить 10 сентября. До этой даты, желающие попасть на обучение, должны будут направить заявку, с предоставлением пакета документов в оргкомитет проекта на электронную почту: bank@altay.rshb.ru. Либо есть возможность подать заявку на участие в «Школе фермера» на цифровой площадке Своё Фермерство — https://svoefermerstvo.ru/farmers-way/school.

Занятия для слушателей Алтайского края и Республики Алтай начнутся 18 сентября, а завершатся не позднее 15 декабря 2023 года.

Про обучение

Кроме теории в программу заложена масштабная практическая часть — у слушателей будет уникальная возможность посетить ведущие крестьянско-фермерские хозяйства региона по выбранным специализациям. Общий объем обучения составит 250 часов. В учебные планы включены обязательные предметы по таким темам как маркетинг, финансовые и нефинансовые сервисы, сельскохозяйственная кооперация, цифровые решения для сельского хозяйства, каналы сбыта, продвижение региональных брендов и др. Завершится «Школа» по традиции защитой бизнес-проектов. По итогам обучения выпускники получают документы о профессиональной переподготовке государственного образца и дополнительные баллы для дальнейшего участия в конкурсном отборе на получение мер господдержки (например, на грант по программе «Агростартап»). Обучение очно-заочное, проходит на базе Алтайского государственного аграрного университета.

О пользе

Николай Колпаков,

ректор Алтайского ГАУ:

Алтайский государственный аграрный университет и Россельхозбанк в Алтайском крае запускают уже третий проект «Школы фермера». К реализации планируется две программы в области растениеводства и пчеловодства. Новые слушатели получат все необходимые компетенции для организации нового или развития существующего фермерского хозяйства. К занятиям привлекаются лучшие преподаватели университета и специалисты практики, которые на практических примерах расскажут о правовых основах и мерах государственной поддержки фермеров, помогут составить эффективный бизнес-план и предложить варианты продвижения продукции. Особое внимание будет уделено современным трендам развития фермерского движения: использование цифровых сервисов и технологий, применение новых сельскохозяйственных машин и агрегатов, беспилотных авиационных систем (БАС), производство органической продукции, диверсификация доходов хозяйства, например, от агротуризма и др. Выезды в лучшие предприятия позволят слушателям познакомиться с лучшими практиками ведения хозяйственной деятельности. Имеющийся опыт проведения «Школы фермера» показывает, что слушатели после завершения обучения получают хороший импульс развития своего фермерского хозяйства и успешно используют полученные знания.

Важность проекта для региона

Александр Вайс,

директор Союза крестьянских фермерских формирований Алтайского края:

«Школа фермера» от Россельхозбанка — это новые знания и опыт, которые позволяют запустить агробизнес с нуля или вывести фермерское хозяйство на новый уровень. Радует, что есть такие бесплатные программы, которые помогают начать свое дело. Наши фермеры готовы поделиться своим опытом с начинающими аграриями по тем направлениям, которые выбраны для обучения. Это поможет в дальнейшем избежать множества ошибок и даст понимание, с чего начать свое дело, к чему стремиться и как развиваться.

Если вы хотите стать участником проекта «Школа фермера», успейте подать заявку на конкурс до 10 сентября. Телефон для справок: (3852) 55-68-29 ( 1063).

Справка «Школа фермера» — федеральный образовательный проект Россельхозбанка, который реализуется с 2020 года при поддержке Министерства сельского хозяйства России на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий с целью подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства.

АО «Россельхозбанк»