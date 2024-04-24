Разогнались. Вся алтайская промышленность и энергетика-2023 в цифрах и фактах

О чем говорят цифры
Физический объем производства в обрабатывающей промышленности подрос за первые два месяца года на 9,5%, указывает алтайкрайстат. Для сравнения: в первые два месяца 2023 года аналогичный показатель составлял плюс 7,9%.
Промышленность, можно сказать, раскрутилась. Очевидно, такой динамике способствовали, в том числе, инвестиции в основной капитал. Их объем в 2023 году достиг 28,6 млрд рублей - это на 86% больше уровня предыдущего года, по данным минпромэнерго края.
Из них 7,7 млрд рублей вложили в добычу полезных ископаемых, 6 млрд - в энергетику, еще 4,8 млрд - в текстильное производство.
А за первый квартал 2024 года объем инвестиций в основной капитал достиг 5,3 млрд, что на 23% больше, чем в тот же период предыдущего года (4,3 млрд), сообщили в минпромэнерго.
Каковы направления инвестиций
По словам главы минпромэнерго края Вячеслава Химочки, положительная динамика показателя инвестиций зафиксирована в большинстве отраслей. Основной же рост в первом квартале обеспечен в производстве автокомпонентов: инвестиции здесь возросли с 575 млн рублей в первом квартале 2023 года до 1,5 млрд в 2024-м.
А наибольшие вложения в данной отрасли сделали «Барнаултрансмаш» (производитель дизельных двигателей для бронетанковой техники) и Алтайский завод прецизионных изделий (полнокомплектные топливные системы для двигателей).
«Кроме того, лидерами по вложениям является отрасль добычи полезных ископаемых, в которую инвестировано более 1,5 млрд рублей, производство текстильных изделий – 884 млн рублей, энергетика – 406 млн, химическая промышленность – 298 млн», - рассказал Вячеслав Химочка.
Каковы итоги и перспективы крупнейших инвестпроектов
Ну а теперь - немного подробнее о реализуемых проектах.
«Сибирь-Полиметаллы»
- Освоение Корбалихинского месторождения и увеличение мощностей по добыче и переработке руды.
- Завершена реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики (увеличение мощности до 1,5 млн тонн сырья в год).
- 37 млрд рублей составляет общий объем инвестиций. До 5 млрд рублей планируется инвестировать в 2024 году.
БМК «Меланжист Алтая»
- Комплексная модернизация предприятия — крупнейшая в отрасли для края и России.
- Завершение первого этапа модернизации (72 ткацких станка последнего поколения, линия по окрашиванию тканей, строительство отделочной фабрики, энергоблок).
- 16 млрд рублей — общая стоимость проекта. 7,1 млрд рублей инвестировано.
Алтайский завод прецизионных изделий
- Расширение выпуска полнокомплектных топливных систем.
- Поступило 14 единиц оборудования, всего закупят 80 новых станков.
- 800 млн рублей уже инвестировано.
- Источники: заем из Фонда развития промышленности РФ (1,2 млрд рублей) и собственные средства (300 млн рублей).
Какие проекты реализованы на Алтае в области технологического суверенитета
- «Алтайский химпром». В 1,5 раза увеличил объем производства противотурбулентных присадок и деэмульгаторов, кремнийорганических жидкостей (для крупных нефтедобывающих компаний, в т. ч. «Роснефти»).
- «ЯШЗ Авиа». Новые авиашины — разработка и изготовление опытных партий для самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
- «Ренессанс Косметик». Зубная паста — ранее не производилась; расширение ассортимента средств для уборки и стирки (замещает зарубежные бренды).
- «Комплекс Агро», АНИТИМ, «Агроцентр», РЗЗ, «СиСорт». Более 30 видов новой продукции выпущено в 2023 году.
- АПЗ «Ротор». Освоил производство около 150 новых видов продукции спецназначения: приборы навигации и гиростабилизации, изделия для авиационной и космической отраслей.
- «Барнаул РТИ». Новая линия изготовления обрезиненных тканей и резиновых пластин (создание новых рабочих мест, рост производительности труда на 30%).
Какие инвестиционные площадки появятся
- Прорабатывается возможность размещения новой промышленной зоны на двух территориях.
- 66 га около тепличного комбината «Индустриальный». Выделение возможно после утверждения генплана Барнаула.
- 400 га между микрорайоном Солнечная поляна и аэропортом, находится в управлении федерального оператора Дом.РФ, ведутся переговоры.
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