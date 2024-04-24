Разогнались. Вся алтайская промышленность и энергетика-2023 в цифрах и фактах

Алтайская промышленность продолжает набирать обороты. Результат, который она продемонстрировала в 2023 году, был рекордным за 16 лет. Между тем объемы производства продолжают расти и в 2024-м. Крайстат опубликовал данные только первых двух месяцев, но уже они показывают: это не просто рост - это заметное ускорение. Сохраняется в регионе и высокая инвестиционная активность промышленников - наибольшие вложения делают предприятия, работающие на оборонку, но не только.

О чем говорят цифры

Физический объем производства в обрабатывающей промышленности подрос за первые два месяца года на 9,5%, указывает алтайкрайстат. Для сравнения: в первые два месяца 2023 года аналогичный показатель составлял плюс 7,9%.

Промышленность, можно сказать, раскрутилась. Очевидно, такой динамике способствовали, в том числе, инвестиции в основной капитал. Их объем в 2023 году достиг 28,6 млрд рублей - это на 86% больше уровня предыдущего года, по данным минпромэнерго края.

Из них 7,7 млрд рублей вложили в добычу полезных ископаемых, 6 млрд - в энергетику, еще 4,8 млрд - в текстильное производство.

А за первый квартал 2024 года объем инвестиций в основной капитал достиг 5,3 млрд, что на 23% больше, чем в тот же период предыдущего года (4,3 млрд), сообщили в минпромэнерго.

Как развивалась промышленность Алтайского края в 2023 г. М.Хозяйкин

Каковы направления инвестиций

По словам главы минпромэнерго края Вячеслава Химочки, положительная динамика показателя инвестиций зафиксирована в большинстве отраслей. Основной же рост в первом квартале обеспечен в производстве автокомпонентов: инвестиции здесь возросли с 575 млн рублей в первом квартале 2023 года до 1,5 млрд в 2024-м.

А наибольшие вложения в данной отрасли сделали «Барнаултрансмаш» (производитель дизельных двигателей для бронетанковой техники) и Алтайский завод прецизионных изделий (полнокомплектные топливные системы для двигателей).

«Кроме того, лидерами по вложениям является отрасль добычи полезных ископаемых, в которую инвестировано более 1,5 млрд рублей, производство текстильных изделий – 884 млн рублей, энергетика – 406 млн, химическая промышленность – 298 млн», - рассказал Вячеслав Химочка.

Как развивалась промышленность Алтайского края в 2023 г. М.Хозяйкин

Каковы итоги и перспективы крупнейших инвестпроектов

Ну а теперь - немного подробнее о реализуемых проектах.

«Сибирь-Полиметаллы»

Освоение Корбалихинского месторождения и увеличение мощностей по добыче и переработке руды.

Завершена реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики (увеличение мощности до 1,5 млн тонн сырья в год).

37 млрд рублей составляет общий объем инвестиций. До 5 млрд рублей планируется инвестировать в 2024 году.

БМК «Меланжист Алтая»

Комплексная модернизация предприятия — крупнейшая в отрасли для края и России.

Завершение первого этапа модернизации (72 ткацких станка последнего поколения, линия по окрашиванию тканей, строительство отделочной фабрики, энергоблок).

16 млрд рублей — общая стоимость проекта. 7,1 млрд руб­лей инвестировано.

Алтайский завод прецизионных изделий

Расширение выпуска полнокомплектных топливных систем.

Поступило 14 единиц оборудования, всего закупят 80 новых станков.

800 млн рублей уже инвестировано.

Источники: заем из Фонда развития промышленности РФ (1,2 млрд рублей) и собственные средства (300 млн рублей).

Алтайский завод прецизионных изделий. Фото предоставлено АЗПИ.

Какие проекты реализованы на Алтае в области технологического суверенитета

«Алтайский химпром». В 1,5 раза увеличил объем производства противотурбулентных присадок и деэмульгаторов, кремнийорганических жидкостей (для крупных нефтедобывающих компаний, в т. ч. «Роснефти»).

В 1,5 раза увеличил объем производства противотурбулентных присадок и деэмульгаторов, кремнийорганических жидкостей (для крупных нефтедобывающих компаний, в т. ч. «Роснефти»). «ЯШЗ Авиа». Новые авиашины — разработка и изготовление опытных партий для самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».

Новые авиашины — разработка и изготовление опытных партий для самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет». «Ренессанс Косметик». Зубная паста — ранее не производилась; расширение ассортимента средств для уборки и стирки (замещает зарубежные бренды).

Зубная паста — ранее не производилась; расширение ассортимента средств для уборки и стирки (замещает зарубежные бренды). «Комплекс Агро», АНИТИМ, «Агроцентр», РЗЗ, «СиСорт» . Более 30 видов новой продукции выпущено в 2023 году.

. Более 30 видов новой продукции выпущено в 2023 году. АПЗ «Ротор». Освоил производство около 150 новых видов продукции спецназначения: приборы навигации и гиростабилизации, изделия для авиационной и космической отраслей.

Освоил производство около 150 новых видов продукции спецназначения: приборы навигации и гиростабилизации, изделия для авиационной и космической отраслей. «Барнаул РТИ». Новая линия изготовления обрезиненных тканей и резиновых пластин (создание новых рабочих мест, рост производительности труда на 30%).

Какие инвестиционные площадки появятся

Прорабатывается возможность размещения новой промышленной зоны на двух территориях.

66 га около тепличного комбината «Индустриальный». Выделение возможно после утверждения генплана Барнаула.

400 га между микрорайоном Солнечная поляна и аэропортом, находится в управлении федерального оператора Дом.РФ, ведутся переговоры.

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