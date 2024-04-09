Меньше пива, больше лекарств. Какими товарами Алтайский край радует не только Россию, но и 60 других государств

Об объемах производства и финансах в пищевой промышленности в 2023 году рассказал Александр Большаков, начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Достижения прошедшего года

Регион вышел на первое место в стране по производству муки, а также манной, гречневой, ячневой, перловой крупы и зерновых продуктов для завтраков. На второе место — по объему производства сыров и БАДов.

Общий индекс пищевой промышленности вырос на 9,1% по сравнению с 2022 годом. В общем объеме промпроизводства края пищевая промышленность занимает 36%.

Мука. СС0

В 2023 году алтайские компании произвели товаров и услуг на 237,5 млрд рублей. По производству пищевых продуктов прирост составил 7,2%, а по напиткам — 12%.

Объем отгруженной продукции в фармпромышленности вырос на 24,1% по сравнению с 2022 годом. В 2023 году он составил 7,2 млрд рублей. Лекарственных средств произвели в 2023 году на 12,7% больше.

Глава Алтайпищепрома также выделил одни из наиболее опережающих отраслей. В мясной промышленности прирост составил 18%, в рыбной — 20%, в масложировой — 27%.

Чего произвели меньше и почему

На 0,3% замедлились темпы в молочной промышленности. Это обусловлено ростом производства молокоемкой продукции (мороженое, сыр и сухое молоко) и уменьшением доли цельномолочной продукции.

Молоко. Дойка. unsplash.com

На 3% уменьшился объем производства в мукомольно-крупяной промышленности. Это связано со снижением объемов производства муки на 4%. Начальник Алтайпищепрома объясняет это высокой конкурентностью рынка.

Пива стали производить меньше на 1%. Из-за этого общий индекс в сфере напитков меньше на 0,5% по сравнению с 2022 годом. Напомним, ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов установил курс на борьбу с употреблением алкоголя в крае.

Сколько вложили денег

Пищевая промышленность активно развивается во многом благодаря модернизации действующих предприятий и созданию новых. В производство продуктов питания инвестировали на 19% больше, чем в 2022 году, в напитки — на 70% больше. Общая сумма инвестиций достигла 8 млрд рублей.

Немало средств направили на мясную и молочную промышленность. На развитие мясной пришлось 1 635 млн рублей, на молочную — 1 163 млн рублей. На производство прочих пищевых продуктов – 1 985 млн рублей.

Свинина. Мясо. СС0

Вклад от государства тоже есть. Основный вид господдержки — предоставление льготных кредитов. Из-за колебаний ключевой ставки объем выданных кредитов снизился — до 9,8 млрд рублей. Из них краткосрочных кредитов выдано на 7,4 млрд рублей, инвестиционных кредитов — на 2,4 млрд рублей.

В какие предприятия вкладывались в этом году

Лидерами по вложениям в молочной и мясоперерабатывающих отраслях стали: «Алтайский бройлер», «Вкусная жизнь», «Киприно», Барнаульский молочный комбинат, «Алтайская буренка», «Холод» и другие предприятия.

Ведущие производители напитков продолжают делать вложения в развитие своих производств и сопутствующую инфраструктуру. Общий объем инвестиций на Барнаульском, Бочкаревском, Борихинском, Волчихинском пивоваренных заводах в 2023 году составил более 1 млрд рублей.

Прохладительные напитки freepik.com/@ KamranAydinov

Глава Алтайпищепрома отметил несколько важнейших проектов 2023 года:

Запуск нового цеха по производству хлебобулочных изделий на хлебокомбинате «Алтайские закрома». Все процессы на комбинате теперь стали полностью автоматизированными, человеческий фактор сведен к минимуму.

На базе Ребрихинского элеватора запустили завод по производству льняного и рапсового масла «Сиболеум».

Почти подготовлен к запуску завод по переработке гречихи на базе барнаульского элеватора. Компания «Вега-Инжиниринг» вложила в этот проект более 380 млн рублей.

На сколько денег экспортируем

Экспорт продукции АПК в 2023 году составил 4 982 тыс. т. Это на 7% больше, чем в прошлом году. В денежном эквиваленте край экспортировал продукции на 552,5 млн долларов США — это на 6% больше, чем в 2022 году.

По объему экспорта по СФО Алтайский край занимает второе место. Экспортировали в более чем 60 государств.

Зерно, пшеница, сельское хозяйство. СС0

Глава Алтайпищепрома также отметил, что пищевая и фармацевтическая промышленность края успешно адаптировались к изменениям в рынках сбыта с учетом ухода крупных игроков. Всего в сфере пищевой промышленности, включая напитки, в 2023 году осуществляли деятельность 1 139 организаций и 664 ИП. Производство фармацевтической продукции осуществляли 24 организации.

Среднегодовая численность работников пищевой промышленности за последний год составила 30 137 человек, а в фармацевтической — 1 124 человека.

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