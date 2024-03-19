РСХБ: российские аграрии предпочитают производство молока и зерновых

Начинающие агропредприниматели чаще всего занимаются деятельностью по производству зерновых культур (30% проектов в отрасли растениеводства) и разведению крупного рогатого скота молочных пород (43% животноводческих хозяйств). К таким выводам пришли специалисты аграрного маркетплейса Своё Фермерство и образовательного проекта «Школа фермера» Россельхозбанка на основе анализа бизнес деятельности 5,5 тысяч выпускников.

«Школа фермера» — это совместный социально ориентированных проект Министерства сельского хозяйства, Россельхозбанка и аграрных вузов. Среди выпускников проекта, которые уже запустили бизнес, 42% сделали выбор в пользу растениеводства и 39 % — животноводства. Порядка 12 % занимаются производством пищевой продукции и ещё 7% ведут деятельность в направлении оптовой и розничной торговли.

Среди тех, кто выбрал отрасль животноводства, 43% занимается разведением крупного рогатого скота молочных пород и производством сырого молока, а 11% разводит мелкий рогатый скот: коз и овец. Ещё 11% выпускников отдало предпочтение мясному животноводству. Деятельность 14% выпускников связана с производством продуктов питания, мяса, переработкой молока и торговлей. Порядка 5% выпускников «Школы фермера» держит домашнюю птицу, такое же количество выпускников стали пчеловодами. Около 3% выпускников связали свою жизнь с рыбоводством, еще меньше оказалось тех, кто начал бизнес по разведению свиней, лошадей или пушных животных — их примерно по 1% Самыми редким направлением бизнеса стало разведение верблюдов.

Среди слушателей, предпочитающих отрасль растениеводства, 30% занимается производством зерновых культур, 16% — выращиванием овощей и картофеля, еще 10% — плодово-ягодными культурами, 8% — выращиванием прочих однолетних и многолетних культур. Среди наименее популярных направлений — выращивание риса, бахчевых культур, орехоплодных культур, специй и лекарственных культур — менее 1%.

Ежегодно в России регистрируется более 15 тысяч новых фермерских хозяйств. Многие направления агробизнеса крайне сложны и требуют не только качественной базовой подготовки, но и регулярного обновления знаний сотрудников и внедрения новых агротехрешений для сохранения эффективности и прибыльности бизнеса. Мы рады, что такие проекты, как «Школа фермера» и «Бизнес с нуля», реализованные в рамках платформы Своё Фермерство, помогают предпринимателям получать необходимые знания и вести успешный бизнес в АПК, — прокомментировала Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

Проект «Школа фермера» от Россельхозбанка стартовал в сентябре 2020 году. За время его существования обучение прошли слушатели 8-и волн в 58 регионах России. Общее количество выпускников превысило 5 500 человек. В разных регионах направления подготовки локализированы под местные нужны аграриев: например, «кормопроизводство» в Ульяновской области, «Агродроны в сельском хозяйстве» в Башкирии и «Цифровизация сельского хозяйства» в Свердловской области. За 3 месяца интенсивного курса слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами.

Для выпускников «Школы фермера» и всех начинающих агропредпринимателей на платформе Своё Фермерство существует и постоянно обновляется раздел «Бизнес с нуля», где представлена аналитика, практические рекомендации экспертов и даже примеры бизнес-планов по основным направлениям сельскохозяйственной деятельности. Также в разделе представлено более 50 агротех-сервисов: это и консультации телеветеринара, и решение для управления стадом и геномной селекции, цифровая карта полей, прогноз урожая и другие технологии, которые помогут оптимизировать и повысить эффективность бизнеса.

Проект «Школа фермера» реализуется в Алтайском крае с 2021 года на базе Алтайского государственного аграрного университета при поддержке Министерства сельского хозяйства. Идею создания такой школы активно поддержал и Союз КФФ Алтайского края. В Алтайском крае и Республике Алтай прошло три выпуска «Школы фермера» по направлениям растениеводство, мясное животноводство, молочное животноводство и пчеловодство. 110 слушателям вручили дипломы о профессиональной переподготовке государственного образца. 4 выпускника «Школы фермера» получили денежные гранты на развитие собственного дела. В сентябре 2024 года стартует обучение 4-го потока в «Школе фермера» в Алтайском крае.

Самое важное - в нашем Telegram-канале