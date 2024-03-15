16 марта
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Недвижимость

Директор барнаульского комбината рассказал, почему стройматериалы и кадры уходят в другие регионы

Строительная промышленность Алтайского края в основном живет за счет того, что поставляет продукцию в соседние регионы, заявил гендиректор БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика Кирилл Овсянников. Как конкуренция с соседями закаляет предприятия и куда из них уходят специалисты, он рассказал на заседании алтайского Союза строителей.

Кирилл Овсянников.
Кирилл Овсянников.
Дмитрий Лямзин.

Утекают кирпичики

Как объяснил Кирилл Овсянников, промышленные строительные материалы, которые выпускает львиная доля предприятий, в основном заточены под крупные объекты. В особенности, под строительство многоквартирных жилых домов.

«По данным РСО «Алтайские строители», объем незавершенного строительства многоквартирных домов в крае составляет 726 тыс. кв. м. Для сохранения и развития промышленности, нам нужно как минимум 2,5 млн кв. м», - объяснил выступающий.

Поэтому материалы в основном идут в другие регионы: Томскую, Омскую, Новосибирскую область, Красноярский край, Республику Алтай, Хакасию. Параллельно заводы совершенствуют качество продукции и походы к работе, чтобы быть конкурентоспособными у соседей.

Бурное развитие рынка индивидуального жилого строительства, по мнению Овсянникова, приведет к еще большей «экспансии».

Те, кто остается на месте или не может конкурировать с соседями по регионам на их территории, – уходят.

«Каждый год что-то закрывают В 2023-м в железобетонной отрасли исчез ЗЖБИ-30. Маленький заводик, просто пропал», - привел пример Кирилл Овсянников.

Кирилл Овсянников.
Кирилл Овсянников.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Уходят люди

Из региона утекают не только материалы, но и кадры.

«Половина из общего оттока уходят на контрактную систему, четверть – занимаются стихийными крупными инфраструктурными проектами, остальные уезжают на север, - отметил Овсянников. - Последних привлекают компании, которые занимаются восстановлением советского наследия. Были примеры, когда уезжали работать монтажниками-высотниками».

Как добавил выступающий, его предприятие поддерживает связь с экс-сотрудниками, они уходят «по-хорошему». Некоторые, судя по всему, не исключают возможности вернуться к старой работе.

«Заработная плата у нас (с северными работодателями. – Прим. Ред.) отличается в три-четыре раза, - отметил Овсянников. – Мы стараемся, стремимся (сократить разрыв. - Прим. Ред.), но он связан с большей доходностью тех компаний. Так на фоне общего дефицита кадров они выигрывают и забирают лучших специалистов».

Погоня за средним образованием

Гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович рассказала, что среднегодовой дефицит кадров в строительной отрасли Алтайского края в целом – 40 тыс. человек.

Зинаида Герасимович.
Зинаида Герасимович.
Анна Зайкова

Причем в первую очередь не хватает людей со средним профессиональным образованием. Лишь 38% вакантных мест полагается специалистам с дипломом вуза.

Российские колледжи готовят более 40 тыс. выпускников по строительным специальностям. И только порядка 9 тыс. человек после учебы задерживаются в профессии более чем на три года, подчеркнула Герасимович.

Не остается больше специалистов по трем причинам: небольшие зарплаты, много ручного труда, малопрестижная работа.

Пока эти три проблемы пытаются решить, молодежь пробуют привлекать профессиональными конкурсами, целевыми программами со стипендиями от работодателя и гарантированными вакансиями.

Также Зинаида Герасимович предложила создать по федеральной программе «Профессионалитет» производственно-образовательный кластер на базе организаций реального сектора экономики для студентов Архитектурного колледжа.

Первый подобный кластер в крае уже создали в 2022 году для Алтайской академии гостеприимства. Тогда на реализацию этого проекта в сфере легкой промышленности выделили 130 млн рублей: 100 из федерального бюджета, 10 из краевого и 20 направило предприятие «БТК-групп».

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