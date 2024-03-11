По три в день. До 2030 года на Алтае ликвидируют очередь сирот на жилье – в чем подвох

В конце февраля утвердили программу поэтапной ликвидации задолженности по выдаче жилья или жилищных сертификатов детям-сиротам. Согласно ей, до 2030 года свой угол получат 5710 человек. Это количество сирот без квартир, которым до 1 января 2024 года исполнилось 18 лет.

Девятиэтажный дом на ул. Беляева, 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот.

Программу проведут в шесть этапов – с постепенным наращиванием объемов выдачи.

Так в 2024 году получат жилье 697 сирот, в 2025-м – 832, в 2026-м – 950, в 2027-м – 991, в 2028-м – 1117 и в 2029-м – 1123.

В основном программу планируют воплощать за счет краевого бюджета: 1,8 млрд рублей уже выделили на 2024 год. А в 2029 году на нее потратят около 3,5 млрд. Ожидают и увеличения федеральной поддержки. В 2024 году она составит 320 млн рублей.

В расчет сумм на будущие годы учитывали ежегодный рост стоимости жилья. Его оценили в весьма скромные 2%.

Министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев отметил, что ускорить процесс поможет выдача жилищных сертификатов.

Иван Гилев. Круглый стол по малоэтажному строительству. Анна Зайкова

Он подчеркнул, что задолженность по выдаче обусловлена не только недостатком финансирования, но и нехваткой на рынке квартир, которые отвечали бы федеральным требованиям.

За последние два года, из 1,5 тыс. человек 60% получили жилищные сертификаты, 40% – квартиры по договору соцнайма.

Министр рассказал, что благодаря увеличению финансирования и вводу механизма жилищных сертификатов, за последние два года очередь удалось сократить на 529 человек. Сейчас она движется, примерно, со скоростью «три сироты в день».

Всего же с 2021 года, когда запустили механизм, выдали 985 сертификатов жилья. В пересчете на деньги – это 2,4 млрд рублей из краевого бюджета.

Иван Гилев оговорился, что намеченную программу ликвидации задолженности могут и не воплотить на все 100%.

«К сожалению, не все готовы к собственному жилью. Иногда мы даже ищем человека (из очереди. – Прим. Ред.) и не можем найти, - отметил министр. – Поэтому могут остаться какие-то застарелые вопросы, но я думаю, проблему в целом решим».

Подчеркнем, что речь идет о сиротах, которым исполнилось 18 лет до 1 января 2024 года. Параллельно в очередь продолжат попадать новые кандидаты на получение жилья – примерно по 600 человек в год. Их, судя по всему, начнут учитывать уже в будущих программах ликвидации. Если они предвидятся.

Как рассказал Иван Гилев, очередь детей-сирот на жилье ежегодно растет в России на 2-3%. Наибольшее количество сирот в крае, которым полагалась квартира, было в январе 2022 года – 6,2 тыс. человек.

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