По три в день. До 2030 года на Алтае ликвидируют очередь сирот на жилье – в чем подвох

Программу проведут в шесть этапов – с постепенным наращиванием объемов выдачи.
Так в 2024 году получат жилье 697 сирот, в 2025-м – 832, в 2026-м – 950, в 2027-м – 991, в 2028-м – 1117 и в 2029-м – 1123.
В основном программу планируют воплощать за счет краевого бюджета: 1,8 млрд рублей уже выделили на 2024 год. А в 2029 году на нее потратят около 3,5 млрд. Ожидают и увеличения федеральной поддержки. В 2024 году она составит 320 млн рублей.
В расчет сумм на будущие годы учитывали ежегодный рост стоимости жилья. Его оценили в весьма скромные 2%.
Министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев отметил, что ускорить процесс поможет выдача жилищных сертификатов.
Он подчеркнул, что задолженность по выдаче обусловлена не только недостатком финансирования, но и нехваткой на рынке квартир, которые отвечали бы федеральным требованиям.
За последние два года, из 1,5 тыс. человек 60% получили жилищные сертификаты, 40% – квартиры по договору соцнайма.
Министр рассказал, что благодаря увеличению финансирования и вводу механизма жилищных сертификатов, за последние два года очередь удалось сократить на 529 человек. Сейчас она движется, примерно, со скоростью «три сироты в день».
Всего же с 2021 года, когда запустили механизм, выдали 985 сертификатов жилья. В пересчете на деньги – это 2,4 млрд рублей из краевого бюджета.
Иван Гилев оговорился, что намеченную программу ликвидации задолженности могут и не воплотить на все 100%.
«К сожалению, не все готовы к собственному жилью. Иногда мы даже ищем человека (из очереди. – Прим. Ред.) и не можем найти, - отметил министр. – Поэтому могут остаться какие-то застарелые вопросы, но я думаю, проблему в целом решим».
Подчеркнем, что речь идет о сиротах, которым исполнилось 18 лет до 1 января 2024 года. Параллельно в очередь продолжат попадать новые кандидаты на получение жилья – примерно по 600 человек в год. Их, судя по всему, начнут учитывать уже в будущих программах ликвидации. Если они предвидятся.
Как рассказал Иван Гилев, очередь детей-сирот на жилье ежегодно растет в России на 2-3%. Наибольшее количество сирот в крае, которым полагалась квартира, было в январе 2022 года – 6,2 тыс. человек.
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