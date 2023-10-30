В Алтайском крае может вырасти цена на бытовую химию и не только

Новый виток инфляции ожидается в торговле косметикой и бытовой химией в Алтайском крае. Об этом в ходе экспертного совета ИД "Алтапресс" сообщила представитель сети "Новэкс". По ее словам, осенью основные поставщики заявили о повышении цен, и этот тренд будет продолжаться. В секторе продуктового ритейла цены на некоторые позиции за неполный год взлетели более на четверть.

НОВЭКС — уход за собой и домом.

Что происходит с бытовой химией

Ольга Маркова, директор компании "Новэкс", сообщила, что инфляция в сети на данный момент составляет порядка 8%. Этот показатель значительно ниже, чем было годом ранее.

Однако в том, что инфляция будет расти, ритейлер не сомневается. По словам эксперта, в сентябре-октябре основные поставщики уже повысили цены на бытовую химию и косметику примерно на 10%.

"Многие из них говорят о том, что в первом квартале будет еще одно повышение, что весьма чувствительно", - пояснила Маркова.

При этом она отметила, что сокращения ассортимента продукции в сети не происходит. Напротив, ряд транснациональных компаний вернулись, либо думают об этом, находят новые каналы поставок.

Новый форфмат магазина "Новэкс". Елена Филипчук в facebook.com.

"Практически все из них вернули промо. Если в прошлом году мы наблюдали взрывной рост СТМ (собственных торговых марок, - прим. ред), то сейчас "транснационалы" отыгрывают свои позиции. Люди бренды не забыли, охотно их покупают по акциям", - рассказала Ольга Маркова.

Что происходит с продуктами

Свой уровень инфляции компания "Мария-Ра" по всему ассортименту оценивает в 3%. Такие данные по 9 месяцам 2023 года привела Леся Колтакова, руководитель службы маркетинга торговой сети.

Однако по разным категориям товаров показатель существенно различается. Сильнее всего в "Мария-Ра" подорожали овощи и фрукты - более чем на 30%. На это существенно повлиял курс доллара (большинство фруктов импортные) и сложности с доставкой.

Торговля овощами и фруктами Дмитрий Лямзин

Следующая позиция в списке - яйцо и охлажденное мясо кур. Тут рост цен составил более 25%.

Леся Колтакова,

руководитель службы маркетинга торговой сети "Мария-Ра":

В принципе по данному рынку сложился дефицит. По яйцу и по "охлажденке" он составляет около 20%. Причина кроется в недостатке персонала у самих производителей и сложности с поставками оборудования. Кроме того, есть определенные ограничения в производстве в Белгородской области. Этот регион - один из российских лидеров по выпуску мяса птицы.

Третью позицию по уровню инфляции в сети заняли табачные и вино-водочные категории.

"Мария-Ра". Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Свою инфляцию "Аникс" оценивает также на уровне 3%. По словам Алины Скляр, заместителя коммерческого директора, этот показатель существенно ниже, чем был год назад.

В сети отмечают высокий спрос на свежие фрукты и овощи, а также выпечку. Чтобы обеспечить этот тренд "Аникс" развивает сотрудничество с местными поставщиками.

"У нас есть стратегическая цель - развитие отличительного уникального товара, в том числе фермерского. Мы видим в этом огромный потенциал. Хотим долю такого товара довести до 70%", - рассказала Скляр.