В Алтайском крае может вырасти цена на бытовую химию и не только

Что происходит с бытовой химией
Ольга Маркова, директор компании "Новэкс", сообщила, что инфляция в сети на данный момент составляет порядка 8%. Этот показатель значительно ниже, чем было годом ранее.
Однако в том, что инфляция будет расти, ритейлер не сомневается. По словам эксперта, в сентябре-октябре основные поставщики уже повысили цены на бытовую химию и косметику примерно на 10%.
"Многие из них говорят о том, что в первом квартале будет еще одно повышение, что весьма чувствительно", - пояснила Маркова.
При этом она отметила, что сокращения ассортимента продукции в сети не происходит. Напротив, ряд транснациональных компаний вернулись, либо думают об этом, находят новые каналы поставок.
"Практически все из них вернули промо. Если в прошлом году мы наблюдали взрывной рост СТМ (собственных торговых марок, - прим. ред), то сейчас "транснационалы" отыгрывают свои позиции. Люди бренды не забыли, охотно их покупают по акциям", - рассказала Ольга Маркова.
Что происходит с продуктами
Свой уровень инфляции компания "Мария-Ра" по всему ассортименту оценивает в 3%. Такие данные по 9 месяцам 2023 года привела Леся Колтакова, руководитель службы маркетинга торговой сети.
Однако по разным категориям товаров показатель существенно различается. Сильнее всего в "Мария-Ра" подорожали овощи и фрукты - более чем на 30%. На это существенно повлиял курс доллара (большинство фруктов импортные) и сложности с доставкой.
Следующая позиция в списке - яйцо и охлажденное мясо кур. Тут рост цен составил более 25%.
Леся Колтакова,
руководитель службы маркетинга торговой сети "Мария-Ра":
В принципе по данному рынку сложился дефицит. По яйцу и по "охлажденке" он составляет около 20%. Причина кроется в недостатке персонала у самих производителей и сложности с поставками оборудования. Кроме того, есть определенные ограничения в производстве в Белгородской области. Этот регион - один из российских лидеров по выпуску мяса птицы.
Третью позицию по уровню инфляции в сети заняли табачные и вино-водочные категории.
Свою инфляцию "Аникс" оценивает также на уровне 3%. По словам Алины Скляр, заместителя коммерческого директора, этот показатель существенно ниже, чем был год назад.
В сети отмечают высокий спрос на свежие фрукты и овощи, а также выпечку. Чтобы обеспечить этот тренд "Аникс" развивает сотрудничество с местными поставщиками.
"У нас есть стратегическая цель - развитие отличительного уникального товара, в том числе фермерского. Мы видим в этом огромный потенциал. Хотим долю такого товара довести до 70%", - рассказала Скляр.