Полторы тысячи агрегатов для майнинга криптовалюты выставили на торги в Алтайском крае

Свыше 1,5 тыс. деталей устройств для майнинга криптовалюты выставлено на торги в Алтайском крае. Первоначальная цена лота составила почти 13,7 млн рублей. Откуда взялось это оборудование, кому оно может понадобиться, и каков на данный момент статус майнинга в России, разбирался altapress.ru.

Конфискат

Подробностей о происхождении устройств в описании лота немного. Ясно лишь, что это — обращенный в федеральную собственность конфискат, находившийся на хранении «длительный период времени».

Уточняется, что имущество реализуется в качестве годных остатков/запчастей. Техническое состояние не проверялось, за скрытые дефекты продавец ответственности не несет.

Заявки подаются с 1 сентября, их прием оканчивается 28 сентября, сам же аукцион состоится 4 октября.

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Облавы на майнеров

Как таковой, майнинг в России не запрещен, но если незарегистрированная ферма работает с использованием электроэнергии, предоставляемой населению по льготным тарифам, то ее владелец может быть привлечен к ответственности.

В декабре 2022 года сообщалось о проведении настоящих облав на таких майнеров. Выставленное на продажу в Алтайском крае оборудование могло было изъято в ходе одного из таких мероприятий.

Биткоин. Криптовалюта. СС0

Рентабельность майнинга

Рентабельность майнинга криптовалюты в России в последнее время падала. За 2022 год биткоин подешевел более чем вчетверо. Ethereum — втрое. Однако в августе «Коммерсантъ» отметил новый всплеск интереса россиян к «крипте». Эксперты связывают это с тем, что рубль слабел, а тот же биткоин при этом оставался стабильным.

По оценке крупнейшего игрока криптовалютного рынка — BitRiver, общий объем промышленного майнинга в РФ в начале 2023 года составлял 1,2 ГВт, а к концу может достигнуть 1,7 ГВт, то есть, вырасти в полтора раза. Объемы российского майнинга оцениваются приблизительно в 10% от общемировых. По подсчетам Минфина, прибыль майнеров сейчас составляет примерно 100 млрд рублей в год.

Темпы роста цифровых валют на фоне Биткоина. СС0.

За пределами регламента

Регламентация майнинга криптовалюты в России пока пробуксовывает. Соответствующий законопроект вносился в Госдуму РФ несколько раз. Ожидалось, что закон будет принят уже в июне 2023 года, однако этого так и не произошло. Законопроекты о майнинге могут пройти второе и третье чтения во время осенней сессии, которая начинается 5 сентября.

29 августа «Известия» сообщили, что BitRiver обратился в Минпромторг с предложением признать майнинг индустриальной отраслью и присвоить ему код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Инициатива уже направлена на согласование в правительство.

Заседание Госдумы duma.gov.ru

Сибирь — столица майнинга

Столицей российского майнинга является регион Сибирского федерального округа — Иркутская область. 29 июля 2022 года здесь даже состоялся Сибирский майнинговый салон «Майнинг Экспо», в организации которого приняла живое участие российская Торгово-промышленная палата.

Такое положение области связано с дешевизной электроэнергии. Местный тариф — самый низкий в России и составляет 1,42 руб./кВт*ч. Помимо Иркутской области в пятерку регионов России с наиболее дешевым электричеством входят также: Хакасия (2,67 руб.), Красноярский край (3,25 руб.) и Новосибирская область (3,36 руб.).

Иркутск и окрестности. Екатерина Карзова

Грозит ли Алтаю наплыв майнеров

Алтайскому краю наплыв майнеров вряд ли грозит, поскольку электроэнергия здесь стоит 5,10 руб./кВт*ч. Это выше среднероссийского показателя, который составляет 4,91 рубля. Зато указанные выше соседи края по округу вполне могут заинтересоваться выставленным на торги оборудованием. Ведь ради его добычи жители Сибири идут даже на преступление.

Так, например, в феврале в Красноярске суд вынес приговор местному жителю, с ноября 2021 года по январь 2022 года мужчина похитил из гаражей и офисов 40 единиц оборудования для майнинга. С одной из продовольственных баз возле Красноярска он вместе с подельниками похитил оборудование на сумму 7,7 млн рублей.