6 сентября
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Экономика

Экспорт алтайского растения подскочил почти в 7 раз

Экспорт рапса из Алтайского края вырос в 6,9 раза за январь-август 2023 года, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Помимо рапса, увеличился вывоз и ряда других товаров. Подробности — в материале altapress.ru.

Экспорт.
Экспорт.
СС0

Рапс, ячмень, горох

Экспорта рапса за восемь месяцев с начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего вырос с 18 до 124 тыс. тонн. Кроме того, вчетверо увеличился вывоз ячменя. В январе-августе 2022 года он составлял всего 24 тыс. тонн, а в 2023 году — уже перевалил за 100 тыс. тонн.

В три раза вырос экспорт гороха — с 20 до 59 тыс. тонн. Увеличился вывоз круп — гречневой, перловой и других. На 40% больше из Алтайского края экспортировано зерна и продуктов его переработки — почти 1,7 млн тонн. В предыдущем году этот показатель составлял 1,2 млн тонн.

Поля рапса и пшеницы.
Поля рапса и пшеницы.
СС0

В каких странах больше всего любят алтайское зерно

Зерновая продукция из Алтайского края поставляется более чем в 50 государств. Основными зарубежными потребителями продукции региона выступают:

  • Казахстан — 778 тыс. тонн;
  • Китай — 582 тыс. тонн;
  • Киргизия — 52 тыс. тонн;
  • Узбекистан — 33 тыс. тонн;
  • Монголия — 22 тыс. тонн.

«Белый» импорт

На рост числа зарегистрированных отгрузок в Казахстан могла повлиять политика Казахстана по выведению ввозимых зерновых из «тени». С 10 февраля республика ввела обязательное оформление электронных сопроводительных накладных на зерновые культуры и ряд других товаров.

В Казахстане возрос спрос на микрокредиты.
В Казахстане возрос спрос на микрокредиты.
Архив финансово-аналитического сервиса Credit-10.

Руководитель комитета аналитики Зернового Союза Казахстана Евгений Карабанов отмечал, что Казахстане будут бороться с «серым» импортом зерна из Сибири, который он назвал основной проблемой поставок зерна из РФ.

Он уточнил, что под «серым» импортом подразумевает, например, занижение веса и фактурной стоимости товара и указал, что наиболее часто нарушения совершаются при ввозе зерна автотранспортом.

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