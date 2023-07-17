Экс-директор некогда крупнейшего алтайского поставщика сельхозтехники намерен банкротиться

В начале июля в Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление Сергея Бехтера, бывшего руководителя группы компаний «Алтайагротех», о признании себя несостоятельным - банкротом. Группа компаний поставляла в край сельхозтехнику и запчасти, имела филиалы в нескольких районах и в регионе считалась одним из крупнейших поставщиков. Однако в 2013-2014 годах она как будто растворилась.

С чего все началось

Сергей Бехтер пришел в бизнес в 1990-е годы. По образованию он биолог, перед уходом в частное предпринимательство работал директором детского дома в райцентре Алтайское.

А после массовых сокращений персонала остался без работы – это и мотивировало его начать собственный бизнес, рассказывал он о себе в газете «Алтайская нива». «Алтайагротех» он создал в 1998-м, уже имея опыт коммерческой деятельности в кооперативе "Альбит".

В 1990-х годах он видел в поставках сельхозтехники на Алтай большой потенциал. Ведь госкомпании, как он считал, не в состоянии удовлетворить растущий спрос аграриев – в первую очередь фермеров. И, в общем, не ошибся,

Сергей Бехтер. www.regionuru.ru

Поначалу компания торговала только запчастями. Сам Бехтер утверждал, что на первом этапе совмещал функции директора, снабженца, поставщика и даже грузчика.

Уже в 2000-х годах «Алтайагротех» стал официальным дилером всех заводов-производителей сельхозтехники, поставлял в Алтайский край трактора, комбайны, навесное и прицепное оборудование.

К 2009 году в числе партнеров компании значилось больше 100 заводов и поставщиков, включая зарубежных.

Компания открыла новый логистический центр и учебный класс.

А затем заявила, что вложит 720 млн рублей в строительство 11 многофункциональных торгово-сервисных комплексов со складскими помещениями, магазинами, офисами, сервисными блоками. Сайт правительства края называл ее крупнейшей в регионе.

По телевидению и радио регулярно крутили ее рекламу («Алтайагротех гарантирует успех»), а сам Сергей Бехтер входил в состав коллегии Главного управления сельского хозяйства. Однако в 2014 году компания как-то тихо и незаметно пропала с радаров - не было ни массовых исков к ней (что обычно сопровождает начало банкротства), ни публичных жалоб.

День Сибирского поля. Altairegion22.ru

Что произошло

Из материалов суда видно, что «Алтайагротех» и ТД «Алтайагротех» в 2014 году реорганизовались путем присоединения к фирме «Агродело» (Сергей Бехтер был ее совладельцем через юрлицо). В это же время были ликвидированы и филиалы компании.

А вот с чем именно связано банкротство компаний - с разорением крупных поскупателей, тактикой конкурентов, изменением политики государства, форс-мажором или чем-то еще, из материалов арбитражных дел непонятно.

На Алтае прошел День сибирского поля. Июль, 2013 г. Олег Богданов

Сам Бехтер рассказывал в 2011 году в той же "Алтайской ниве", что открытые компанией филиалы (а их было как минимум восемь) -"довольно затратное и хлопотное дело" и "кроме нервотрепки и денежных затрат ничего не приносят", но они нравятся клиентам. Но обычно причин банкротства больше одной.

В общем, вскоре после присоединения к себе "Алтайагротехов" фирма «Агродело» начала ликвидироваться. Затем дело перешло в арбитраж - суд ввел конкурсное производство.

Прошло оно спокойно – сделки в ходе процедуры не оспаривались, руководителей к субсидиарной ответственности не привлекали. Банкротство прошла и другая компания Бехтера - "Агентство транспорта".

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Откуда долги

Однако со времени активного ведения бизнеса на Сергее Бехтере остались долги. Так, еще в 2015 году Индустриальный райсуд постановил взыскать с него и его партнера как с поручителей по кредиту крупную сумму в пользу «Россельхозбанка».

По данным заявления о признании себя банкротом, задолженность Бехтера превышает 96 млн рублей. Заявление в арбитражный суд поступило 5 июля, 10 июля суд принял его к производству, следующее заседание состоится в августе. Банкротство позволит списать эту сумму и начать жить с нового листа.

Ранее altapress.ru рассказывал: в 2018 году суд признал банкротом другого экс-руководителя крупной агроснабженческой компании – Андрея Катунина (группа компаний «Агромаркет»).

День Сибирского поля. Altairegion22.ru

Компания поставляла сельхозтехнику в Алтайский край и Новосибирскую область. А ее руководитель заявлял о весьма амбициозных планах построить крупную сеть розничных магазинов (открыть 370 торговых объектов в крупнейших аграрных регионах) и современный логистический центр.

Но в 2018 году суд признал несостоятельными всю группу компаний и лично экс-директора. В 2020 году процедура банкротства Катунина завершилась, все долги с него списали.

Алтайский край по итогам первой половины 2023 года вошел в десятку регионов с наибольшим количеством внесудебных банкротств, и в двадцатку – по количеству введенных судами процедур реализации имущества у «физиков» и предпринимателей.