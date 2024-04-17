Два крупных пивзавода края за 2023 год сильно потеряли в прибыли — а один спиртзавод, наконец, в плюсе

Чистая прибыль «Бочкарей» и Барнаульского пивоваренного завода сократилась почти вдвое. А Иткульский спиртзавод вырвался из убытков впервые за несколько лет. Все три предприятия при этом попали в топ-100 налогоплательщиков края. Что ударило по предприятиям в этом году, и как сейчас обстоят дела — в материале altapress.ru.

У кого утечки и почему

В 2023 году, по данным ФНС России, прибыль «Бочкарей» сократилась на 53,9% — 173,7 млн рублей по сравнению с 376,4 млн в 2022 году. У БПЗ уменьшилась на 65% — 45,8 млн рублей по сравнению со 130,7 млн в 2022-ом.

У производителей напитков в минувшем году произошло увеличение затрат. С 1 июля компании обязаны платить акциз на использование сахара. Ранее Алена Вдовина, директор по PR Барнаульского пивоваренного завода, рассказывала altapress.ru, что подорожание продукции на 15 рублей за литр было обусловлено именно этим.

Компания «Бочкари», например, в прошлом году столкнулась с проблемой дефицита мощностей по розливу в ПЭТ-тару. Чтобы решить вопрос, в 2024-м на заводе устанавливают еще одну производственную линию. Оборудование уже закупили.

«Золотой бренд Алтая» растет

Несмотря на цифры минувшего года, в последние несколько лет Бочкаревский завод продолжал расширяться.

В 2022 году «Бочкари», подхватывая тенденцию импортозамещения, запустили производство колы и других известных напитков. Сейчас предприятие предлагает более сотни различных наименований продукции.

Производство "Кола Бочкари". Дмитрий Лямзин.

А в этом году «Бочкари» стали юбилярами — 35 лет. За это время из небольшого сельского цеха завод превратился в крупное градообразующее предприятие.

В ноябре 2023 года бочкаревская продукция вошла в список «100 лучших товаров России», а компания заслужила звание «Золотого бренда Алтая». Теперь она также выпускается на крупном заводе в Подмосковье.

Более того, по итогам минувшего года компания попала в топ-100 налогоплательщиков Алтайского края.

Почти полвека качества

Солидную, 45-ю годовщину встретил в прошедшем году и Барнаульский пивоваренный завод. На данный момент предприятие выпустило новую линейку спортивных напитков, модернизировало собственную солодовню, увеличило экспорт более чем в два раза по сравнению с 2022 годом.

Импортозамещением БПЗ, кстати, начал заниматься раньше других. Безалкогольную линейку коктейлей Good Stripes предприятие начало выпускать еще в 2013 году. Кола Барнаульского пивзавода тоже показала высокие продажи.

Напитки, продукция Барнаульского пивоваренного завода. Источник: ИД Алтапресс.

В 2023 году завод получил высокие награды на Международном профессиональном конкурсе «Лучшие: пиво, безалкогольный напиток, минеральная, питьевая вода года» в Москве. Золотыми и серебряными медалями отметили четыре напитка.

БПЗ по итогам минувшего года также оказался среди сотни лучших налогоплательщиков Алтайского края — за год вложил в бюджет 2,6 млрд рублей.

Отметили юбилей плюсом

Иткульский спиртзавод еще не вышел из убытка, но значительно увеличил показатели — согласно данным ФНС России, прибыль выросла на 90%. У rusprofile наблюдения еще более оптимистичные — плюс 112%. В 2023 году прибыль составила минус 17,5 млн руб., в то время как в 2022-м она была минус 175,1 млн руб.

Завод рассчитался с долгами более чем на 1 млрд руб., готов к новым проектам и даже вошел в топ-100 крупнейших налогоплательщиков края.

Иткульский спиртзавод, производство. Фото предоставлено Иткульским спиртзаводом.

Основанное в 1868 году предприятие за долгую историю пережило немало взлетов и падений. В кризисный 2018-й «Иткуль» впервые сработал в убыток и получил многомиллионные долги. Полного банкротства и краха удалось избежать благодаря выкупившей завод компании Marussia Beverages («Маруся Бевереджес»), для которой он с 2010 года выпускал премиальную водку. Инвестор взял на себя долговые обязательства.

Еще в августе в 2023-го гендиректор предприятия Юрий Тинт рассказал, что планы по производству своего виски, заявленные в 2020 году, с повестки не сняты. Положительные итоги уходящего юбилейного года позволят строить более конкретные сроки.

Кстати, несколько месяцев назад завод — старейший на Алтае — отметил 155-летие.

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