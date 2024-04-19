Завораживающий кабриолет продают в Сибири за 1,4 млрд рублей.

Завораживающий кабриолет основан на Chiron, но был достаточно сильно доработан, чтобы выглядеть как совершенно новая модель.
По словам технического директора марки Эмилио Серво, простое удаление крыши у купе Chiron «не отвечало бы бескомпромиссно высоким стандартам Bugatti». Вместе с появлением новых внешних панелей кузова доработке подвергся и несущий углепластиковый монокок, вплоть до частичного изменения формы. Для сохранения жесткости кузова применены новейшие, еще более легкие и прочные композитные материалы.
Отмечается, что на весь мир выпустили всего 99 машин. Однако всего две из них отправятся в Россию.
В оформлении машины — элементы из титана и алюминия, натуральная кожа на панелях дверей. Рычаг КПП декорирован янтарной вставкой со знаменитой скульптурой «танцующего слона» Рембрандта Бугатти.
С мощностью 1578 лошадиных сил цель Bugatti с этим автомобилем — сделать его самым быстрым родстером в мире, одновременно прощаясь с невероятным 16-цилиндровым двигателем, который был в каждой современной модели Bugatti.
Ранее сообщалось, что популярный мотовездеход продают за 480 тыс. рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале