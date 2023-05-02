Внедорожник по цене особняка. Стало известно, какой самый дорогой автомобиль продают в Барнауле

Land Rover Range Rover 2022 году выпуска продают за 32,5 млн рублей в Барнауле.

Land Rover Range Rover за 32,5 млн рублей в Барнауле

Land Rover Range Rover — это автомобиль премиум-класса. Машина узнаваема по двухобъемному классическому профилю с ярко выраженным горизонтальным капотом внахлест. Традиционно кузов украшают боковое остекление и низкая подоконная линия.

В новом, пятом поколении для авто сделали более гибкую модульную платформу. Это значительно снизило уровень шумов. Защиту от ударов обеспечивает несущая конструкция, которая выполнена на 80% из алюминия.

Салон — комбинированный. Он отделан кожей и тканью. Приборная панель оснащена современной мультимедийной системой и большим сенсорным дисплеем.

Для защиты водителя и пассажиров есть богатейший набор подушек безопасности, а также комплекс систем: мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль с ассистентом удержания полосы движения, модернизированная система предотвращения лобового столкновения.

У Land Rover Range Rover дизельный двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 350 лошадиных сил.