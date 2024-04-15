В Автоцентре АНТ открыт предзаказ нового флагманского кроссовера JAECOO J8

15 апреля в 23:00 состоится онлайн-презентация нового флагмана JAECOO J8 (Джейку Джей8).
Стильный снаружи и внутри
JAECOO J8 — это стильный элегантный дизайн и классика в деталях.
Светодиодная оптика, внешняя декоративная подсветка, большая панорамная крыша, оборудованная люком, 20-ти дюймовые литые диски из алюминия — все это есть в JAECOO J8.
Именно так должен выглядеть автомобиль настоящего хозяина жизни.
А еще эффект парящей крыши, выдвижные ручки для более лаконичного внешнего вида, узнаваемая решетка радиатора и целых 9 вариантов цветового решения кузова.
С любовью к движению
Премиальный автомобиль безупречен во всем — в дизайне, в оснащении и, конечно, в движении.
Благодаря мощному двигателю новый кроссовер JAECOO J8 уверенно преодолевает большие расстояния, современная трансмиссия незаметно переключает передачи и экономит топливо, а продвинутая система полного привода с электронным управлением сама подстраивается под конкретные дорожные условия.
JAECOO J8. Комлектации
JAECOO J8 будет доступен в трех различных комплектациях: Active, Supreme и Supreme V.
Уже в базовой комплектации Active кроссовер оснащен широким набором опций, сочетая в себе комфорт, стиль и технологичность:
- Комплекс электронных помощников водителя, включая систему мониторинга слепых зон;
- Проекционный дисплей;
- Большая панорамная крыша, оборудованная люком;
- Обогрев руля, зеркал, ветрового стекла, форсунок омывателя;
- Эргономичные кресла водителя и переднего пассажира с электрорегулировками;
- Мультимедийный комплекс диагональю 24.6 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto;
- Подсветка салона гаммой из 255 различных цветов;
- Двухзонный климат контроль с управлением через голосовые команды.
Еще больше опций для комфорта и безопасности ждут владельцев JAECOO J8 в комплектации Supreme:
- Отделка сидений натуральной кожей «Наппа» черного или коричневого цвета;
- Регулируемый валик сиденья водителя;
- Передние кресла с функцией массажа;
- Оттоманка для переднего пассажира;
- Электропривод рулевой колонки с регулировкой в четырех направлениях;
- Встроенный видеорегистратор;
- Система ароматизации воздуха c тремя вариантами ароматов;
- Дополнительные подушки безопасности: для коленей водителя, центральная, а также боковые подушки безопасности для пассажиров второго ряда.
- Система контроля усталости водителя (DMS);
- 14 динамиков, в том числе, в подголовнике водительского сиденья.
J8 в максимальной комплектации Supreme V оснащается инновационной системой полного привода с управлением вектором тяги AWD Torque-Vectoring.
Смотрите онлайн-презентацию нового флагмана JAECOO J8 15 апреля в 23:00.
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