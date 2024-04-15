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Автоновости
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В Автоцентре АНТ открыт предзаказ нового флагманского кроссовера JAECOO J8

Начинается обратный отсчет до одного из самых важных событий года!

JAECOO J8 — это стильный элегантный дизайн и классика в деталях.
JAECOO J8 — это стильный элегантный дизайн и классика в деталях.
Источник: Автоцентр АНТ.

15 апреля в 23:00 состоится онлайн-презентация нового флагмана JAECOO J8 (Джейку Джей8).

Стильный снаружи и внутри

JAECOO J8 — это стильный элегантный дизайн и классика в деталях.

Светодиодная оптика, внешняя декоративная подсветка, большая панорамная крыша, оборудованная люком, 20-ти дюймовые литые диски из алюминия — все это есть в JAECOO J8.

Именно так должен выглядеть автомобиль настоящего хозяина жизни.

А еще эффект парящей крыши, выдвижные ручки для более лаконичного внешнего вида, узнаваемая решетка радиатора и целых 9 вариантов цветового решения кузова.

С любовью к движению

Премиальный автомобиль безупречен во всем — в дизайне, в оснащении и, конечно, в движении.

Благодаря мощному двигателю новый кроссовер JAECOO J8 уверенно преодолевает большие расстояния, современная трансмиссия незаметно переключает передачи и экономит топливо, а продвинутая система полного привода с электронным управлением сама подстраивается под конкретные дорожные условия.

Благодаря мощному двигателю новый кроссовер JAECOO J8 уверенно преодолевает большие расстояния.
Благодаря мощному двигателю новый кроссовер JAECOO J8 уверенно преодолевает большие расстояния.
Источник: Автоцентр АНТ.
Благодаря мощному двигателю новый кроссовер JAECOO J8 уверенно преодолевает большие расстояния.
Благодаря мощному двигателю новый кроссовер JAECOO J8 уверенно преодолевает большие расстояния.
Источник: Автоцентр АНТ.
Благодаря мощному двигателю новый кроссовер JAECOO J8 уверенно преодолевает большие расстояния.
Благодаря мощному двигателю новый кроссовер JAECOO J8 уверенно преодолевает большие расстояния.
Источник: Автоцентр АНТ.
Благодаря мощному двигателю новый кроссовер JAECOO J8 уверенно преодолевает большие расстояния.
Благодаря мощному двигателю новый кроссовер JAECOO J8 уверенно преодолевает большие расстояния.
Источник: Автоцентр АНТ.

JAECOO J8. Комлектации

JAECOO J8 будет доступен в трех различных комплектациях: Active, Supreme и Supreme V.

Уже в базовой комплектации Active кроссовер оснащен широким набором опций, сочетая в себе комфорт, стиль и технологичность:

  • Комплекс электронных помощников водителя, включая систему мониторинга слепых зон;
  • Проекционный дисплей;
  • Большая панорамная крыша, оборудованная люком;
  • Обогрев руля, зеркал, ветрового стекла, форсунок омывателя;
  • Эргономичные кресла водителя и переднего пассажира с электрорегулировками;
  • Мультимедийный комплекс диагональю 24.6 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto;
  • Подсветка салона гаммой из 255 различных цветов;
  • Двухзонный климат контроль с управлением через голосовые команды.

Еще больше опций для комфорта и безопасности ждут владельцев JAECOO J8 в комплектации Supreme:

  • Отделка сидений натуральной кожей «Наппа» черного или коричневого цвета;
  • Регулируемый валик сиденья водителя;
  • Передние кресла с функцией массажа;
  • Оттоманка для переднего пассажира;
  • Электропривод рулевой колонки с регулировкой в четырех направлениях;
  • Встроенный видеорегистратор;
  • Система ароматизации воздуха c тремя вариантами ароматов;
  • Дополнительные подушки безопасности: для коленей водителя, центральная, а также боковые подушки безопасности для пассажиров второго ряда.
  • Система контроля усталости водителя (DMS);
  • 14 динамиков, в том числе, в подголовнике водительского сиденья.

J8 в максимальной комплектации Supreme V оснащается инновационной системой полного привода с управлением вектором тяги AWD Torque-Vectoring.

Смотрите онлайн-презентацию нового флагмана JAECOO J8 15 апреля в 23:00.

ООО «АНТ 2000»

Адрес:
г. Барнаул, Павловский тракт, 249д

Отдел продаж
+7 (3852) 23‑00‑10

Время работы будни:
с 8:00 до 19:00

Время работы выходные:
с 9:00 до 17:00

https://jaecoo-ant22.ru/
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https://t.me/ant_jaecoo


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