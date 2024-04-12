Старенький ГАЗ продают в Сибири за 170 тыс. рублей.

ГАЗ-67 и ГАЗ-67Б — советские военные полноприводные легковые автомобили с упрощённым открытым кузовом, имевшим вырезы вместо дверей. Представляли собой дальнейшую модернизацию модели ГАЗ-64.
На завершающей стадии Великой Отечественной войны и позже Корейской войны ГАЗ-67Б широко использовался как штабной и разведывательный автомобиль, перевозчик пехоты и раненых, а также как легкий артиллерийский тягач.
Отмечается, что автомобиль на ходу, хорошо заводится и ездит. Снят с регистрации в ГБДД по утилизации.
Продавец отмечает, что это музейный экспонат под восстановление. Так же новому владельцу достанутся запчасти, двигатель и др.
Ранее сообщалось, что редкий автомобиль Willys продают в Сибири за 500 тыс. рублей.
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