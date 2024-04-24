Dodge Ram 2023 года выпуска продают в Новосибирске за 14,5 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Мощный автомобиль для большой семьи продают в Сибири за 14,5 млн рублей.

Многие автолюбители ценят RAM 1500 за высококачественные материалы интерьера, удивительно комфортную подвеску, просторный салон и отличные характеристики по грузоподъемности и буксировке прицепов.

Новый Ram Limited оснащен всем необходимым для комфортного и безопасного вождения. В автомобиле установлены системы помощи при парковке, адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон и многое другое.

Также стоит отметить, что автомобиль имеет улучшенную систему безопасности, которая включает в себя подушки безопасности для всех пассажиров и систему стабилизации.

В новой дорогой комплектации Limited Elite доступен только с кабиной crew cab. Автомобиль оснащен 8-цилиндровым двигателем объемом 5,7 л. Двигатель оснащен мягкой гибридной электросистемой.

Эта ограниченная серия предлагает множество новых функций, включая дверь багажника с разными функциями, ступеньку для входа и разделитель для облегчения погрузки.

Интерьер автомобиля выполнен в классическом стиле Ram, но с использованием современных материалов. Сиденья переднего ряда регулируются в 12 положениях. Установлены 19 динамиков премиум-бренда Harman-Kardon и 12,3-дюймовый экран.

Ранее сообщалось, что автомобиль из настоящей древесины продают в Сибири за 35 тыс. рублей.

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