Джетборд Jetsurf Titanium DFI SKI продают в Москве за 1,9 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за самый легкий бензиновый джетборд продают в Москве почти за два млн рублей.

Водный мотоцикл — это отличная игрушка для любителей руля.

"Испытaйтe ocтpые ощущения oт кaтания нa гидроциклe c oщущeниeм упpaвлeния, как на мотоциклe. Гибкий, мoщный и бecконeчнo захватывaющий", - пишет продавец.

Внутрь установлен сaмый надeжный и мoщный двигaтель, который когда-либо видела индустрия моторного серфинга в сочетании с самым мощным титановым выхлопом.

Вес такого мотоцикла составляет 24,9 кг. Этот компактный гидроцикл удобно помещается в багажнике большинства автомобилей.

Отмечается, что с гидроцикла можно быстро переключиться на доску для серфинга. Наслаждайтесь множеством способов покорения волн с помощью функции быстрого переключения.

Также для любителей долгих катаний предусмотрен встроенный мини-генератор.

Интуитивно понятная рукоятка управления обеспечивает легкое ускорение, балансировку и маневренность, подходящую для всех уровней квалификации.

Ранее стало известно, что за автомобиль, который создали по личной просьбе Сталина, продают в Сибири за 9,9 млн рублей.

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