23 января
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Автоновости

Служебный автомобиль военачальника: что за старичка продают в Сибири за 6,9 млн рублей

Hudson Deluxe Eight 1937 года выпуска продают в Новосибирске за 6,9 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Hudson Deluxe Eight.
Hudson Deluxe Eight.
"Авито"

В 1935 году появился автомобиль Hudson Eight. Самой популярной была версия DeLuxe Eight. Автомобиль предлагался в нескольких кузовах: седан, купе и даже кабриолет. Автомобиль Hudson DeLuxe Eight оснащался 8-цилиндровым силовым агрегатом объемом 4,2 литра и мощностью 113 или 124 лошадиные силы. Автомобиль оснащался трех ступенчатой механической коробкой передач. Но за дополнительную плату можно было оснастить электровакуумным сцеплением. Благодаря которому переключать передачи было легко и удобно, так как преселектор расположился на рулевой колоне.

В стандартном оснащении автомобиль предлагался с комбинированной тормозной системой. Привод тормозных барабанов был уже гидравлический, но в случае его неисправности применяли аварийный ручной тормоз. За дополнительную плату предлагался пакет с более мягкой подвеской.

Но, несмотря на производство автомобилей, компания работала себе в убыток. Некоторое время Hudson Motor выпускал военную продукции. Вернулся к производству гражданских моделей только в 1946 году. Было выпущено несколько интересных моделей, но все равно дела у компании не шли. И в 1957 году был выпущен последний автомобиль.

В 1937 году Hudson Deluxe Eight был недорогим общедоступным автомобилем. Их не берегли, потому они быстро изнашивались и занимали свое место на многочисленных автомобильных кладбищах.

Однако над этим экземпляром велась долгая и кропотливая работа.

Владелец уверяет, что это был служебный автомобиль высокопоставленного военачальника. При этом по цене можно будет договориться.

Ранее стало известно, что за новенький Rolls-Royce продают в Сибири за 99 млн рублей.

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