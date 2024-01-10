11 января
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Автоновости

В Сибири продают идеальный Ferrari за 65 млн рублей. Только взгляните, как он выглядит

Ferrari Purosangue 2023 года выпуска продают в Новосибирске за 65 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

В Сибири продают идеальный Ferrari за 65 млн рублей.
В Сибири продают идеальный Ferrari за 65 млн рублей.
"Авито"

Ferrari Purosangue — это спортивный кроссовер, выпускающийся в Италии с 2022 года. Отмечается, что это самый мощный кроссовер в мире.

Пятидверный Ferrari Purosangue, ставший первым кроссовером марки, выглядит эффектно: вытянутый капот, низкая крыша, рельефные боковины. Дополняют образ огромные колёса — 22-дюймовые спереди и 23-дюймовые сзади. Двери лишены рамок, а задние ещё и открываются против хода движения.

В салоне — четыре раздельных кресла, перед водителем и пассажиром — по отдельному дисплею. Центрального экрана здесь нет, что позволило придать передней панели необычную форму.

Необычной получилась полноприводная трансмиссия автомобиля. Восьмиступенчатая роботизированная коробка передач установлена на задней оси — к ней от двигателя тянется карданный вал. А тяга на передние колеса передается через отдельную двухступенчатую коробку, смонтированную на переднем торце мотора.

Среди других особенностей шасси Ferrari Purosangue — подруливающие задние колеса и активная подвеска с управляемыми амортизаторами для уменьшения кренов в поворотах.

У Ferrari роботизированная коробка передач, бензиновый двигатель на 6,6 л, а также 725 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что свеженький Ferrari продают в Сибири за 61 млн рублей.

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