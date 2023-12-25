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Автоновости

Интересный кабриолет продают в Сибири всего за 790 тыс. рублей

Daihatsu Copen 2019 года продают в Красноярске за 790 тыс. рублей. Объявление разместили на «Авито».

Daihatsu Copen.
Daihatsu Copen.
«Авито»

Daihatsu Copen — компактный родстер, выпускающийся японской компанией Daihatsu с июня 2002 года по настоящее время, представленный в двух поколениях.

В основе конструкции двухместного кабриолета с жестким складным верхом лежит платформа хетчбэка Daihatsu Mira, однако, благодаря изменённым характеристикам подвески эта модель стала более привлекательной для молодежи.

По панели торпедо в центре простилается карбоновая вставка. Центральная консоль вся сделана из карбона, но функционал на ней разный.

В топе консоль оснащается:

  • дисплеем мультимедиа с навигацией;
  • блоком климата с монитором;
  • шайбой управления температурой климата;
  • розеткой на 12V;
  • большой кнопкой открытия багажника.

Продавец отмечает, что кpышa поднимается и oпускaетcя электpo мoторaми.

Автомобиль еще не ездил по российским дорогами, ведь эксплуатировался в Токио.

У Daihatsu бензиновый двигатель на 0,7 л, вариаторная коробка передач и 64 лошадиных сил.

Ранее сообщалось породистый, но битый Mercedes продают в Сибири за 3,9 млн рублей.

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