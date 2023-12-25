Интересный кабриолет продают в Сибири всего за 790 тыс. рублей

Daihatsu Copen — компактный родстер, выпускающийся японской компанией Daihatsu с июня 2002 года по настоящее время, представленный в двух поколениях.
В основе конструкции двухместного кабриолета с жестким складным верхом лежит платформа хетчбэка Daihatsu Mira, однако, благодаря изменённым характеристикам подвески эта модель стала более привлекательной для молодежи.
По панели торпедо в центре простилается карбоновая вставка. Центральная консоль вся сделана из карбона, но функционал на ней разный.
В топе консоль оснащается:
- дисплеем мультимедиа с навигацией;
- блоком климата с монитором;
- шайбой управления температурой климата;
- розеткой на 12V;
- большой кнопкой открытия багажника.
Продавец отмечает, что кpышa поднимается и oпускaетcя электpo мoторaми.
Автомобиль еще не ездил по российским дорогами, ведь эксплуатировался в Токио.
У Daihatsu бензиновый двигатель на 0,7 л, вариаторная коробка передач и 64 лошадиных сил.
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