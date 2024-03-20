Что за редкий автомобиль продают в Сибири за 10 млн рублей

Chevrolet Corvette 1976 года выпуска продают в Иркутске за 10 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Chevrolet Corvette — двухместный заднеприводный спортивный автомобиль, выпускаемый под маркой Chevrolet компанией General Motors в США с 1953 года.

Самые заметные изменения в дизайне Chevrolet Corvette 1976 года коснулись передней части автомобиля, которая была обновлена, чтобы соответствовать требованиям безопасности. Однако в целом дизайн этого автомобиля оставался столь же элегантным и узнаваемым, как и его предшественников.

Кузов был выполнен из легкого и прочного стекловолокна, что позволяло уменьшить вес автомобиля и повысить его производительность.

Chevrolet Corvette 1976 года оснащался двигателем V8 объемом 5,7 л и мощностью 180 лошадиных сил. Этот двигатель был связан с трехскоростной автоматической коробкой передач или с четырехскоростной механической коробкой передач.

Chevrolet Corvette. «Авито»

Этот автомобиль был оснащен такими функциями, как электрические стеклоподъемник, центральный замок, подогрев стекла заднего вида, а также системой кондиционирования воздуха. Также он имел прекрасную управляемость благодаря независимой подвеске всех колес и передним дисковым тормозам.

Chevrolet Corvette 1976 года является прекрасным представителем своего времени и оставил ощутимый след в истории автомобильной промышленности. Его элегантный дизайн, высокая производительность и современные функции делают его одним из наиболее желанных коллекционных автомобилей среди любителей классических автомобилей.

Ранее сообщалось, что идеальный Chevrolet Camaro продают в Барнауле за 4,4 млн рублей.

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