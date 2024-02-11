13 февраля
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Автоновости

Что за новенький танк продают в Сибири за 4,1 млн рублей

Tank 300 2024 года выпуска продают в Новосибирске за 4,1 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Что за новенький танк продают в Сибири за 4,1 млн рублей.
Что за новенький танк продают в Сибири за 4,1 млн рублей.
«Авито»

Новенький Tank 300 впечатлил его стильный и смелый дизайн, который действительно выглядит свежо и современно. Однако, несмотря на яркую внешность, Tank 300 предлагает еще больше преимуществ.

Автомобиль также оснащен разнообразными внедорожными функциями, предоставляя различные режимы вождения и уникальную функцию "танкового поворота".

Этот автомобиль построен на прочной рамной основе, обеспечивая не только стиль, но и надежность в любых условиях. С полным приводом и понижающей передачей, Tank 300 предоставляет комфортное передвижение даже по самой неровной местности.

Под его капотом мощный бензиновый турбодвигатель на 220 лошадиных сил, снабженный 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это обеспечивает не только быстрое ускорение, но и удобный круиз-контроль, делая каждую поездку настоящим удовольствием.

В современном салоне Tank 300, где внимание к деталям просто поражает, доступны не только вентиляция сидений и массаж, но и множество других удобств, делающих каждое путешествие комфортным и приятным.

Ранее сообщалось, что уникальную аэролодку продают в Сибири за 1,8 млн рублей.

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