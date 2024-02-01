Mеrсеdеs-Benz Brabus Crawler продают в Новосибирске за 119,9 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за редкий Mеrсеdеs-Benz продают в Сибири за 119,9 млн рублей.

Mеrсеdеs-Benz Brabus Crawler один из 15 автомобилей по всему миру.

Brabus 900 Crawler со стоковым G-классом роднят лишь отдельные элементы дизайна (форма передка, светотехника, руль, щиток приборов). В целом это оригинальный и очень дорогой проект для любителей безбашенных гонок по пустыне — выезжать на дороги общего пользования на Crawler нельзя.

В основе багги лежит разработанный с нуля силовой каркас из толстых стальных труб, двери не предусмотрены в принципе, вся наружная обшивка изготовлена из углепластика, который в районе колесных арок и днища усилен кевларовым волокном.

Что за редкий Mеrсеdеs-Benz продают в Сибири за 119,9 млн рублей. "Авито"

В салоне установлены четыре ковшеобразных кресла с углепластиковым каркасом и водонепроницаемой обивкой. Передняя панель изготовлена из углепластика, на стороне переднего пассажира имеется штурманский 12-дюймовый навигационный монитор.

Что за редкий Mеrсеdеs-Benz продают в Сибири за 119,9 млн рублей. "Авито"

Кнопки блокировок дифференциалов перенесены на центральный тоннель, ближе к креслу водителя. В комплектацию входят четыре углепластиковых шлема со встроенными переговорными устройствами.

Отмечается, что производство Brabus 900 Crawler требует много времени: в 2022 году изготовили пять машин, также пять сделали в 2023 году, а последние пять сделают в текущем году.

Ранее стало известно, что за внедорожник продают в Сибири за 2 млн рублей.

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