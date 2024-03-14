BAIC BJ80 2021 года выпуска продают в Красноярске за 4,2 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Что за BAIC, который похож на Mercedes-Benz продают в Сибири за 4,2 млн рублей.

BAIC BJ80 — полноприводный внедорожник среднеразмерного сегмента, исповедующий «классические каноны»: рамный кузов, неразрезной задний мост и жестко подключаемый полный привод. Примечательно, что этот автомобиль ещё и является «нелицензионной копией» легендарного Mercedes-Benz G-class.

Внешне BAIC BJ80 сильно напоминает Mercedes-Benz G-класса за счет брутальных пропорции с простыми рублеными формами и плоскими стеклами, но надо сказать — «китайское происхождение» SUV’а распознается моментально, поскольку выглядит он менее привлекательно, современно и сбалансированно, нежели «исходник».

Внутри BAIC BJ80 может похвастать привлекательным и солидным дизайном, подсмотренным все у того же «Гелендвагена», — увесистый четырехспицевый руль, приборная панель с двумя аналоговыми «колодцами», отвесная передняя панель с дисплеем медиасистема и россыпью кнопок и крутилок.

Что за BAIC, который похож на Mercedes-Benz продают в Сибири за 4,2 млн рублей. "Авито"

Салон у китайского внедорожника – пятиместный, однако на втором ряду наиболее комфортно будет только двоим из-за высокого напольного тоннеля.

В основе BAIC BJ80 находится рамная конструкция, выполненная с широким использованием стали высокопрочных марок. Спереди внедорожник комплектуется независимой двухрычажной подвеской на продольных торсионах, прикрепленных к нижним рычагами, а сзади – неразрезным мостом, подвешенным на пружинах. Автомобиль имеет в своем активе реечную рулевую систему с гидравлическим усилителем управления. «По кругу» пятидверка оснащается вентилируемыми дисковыми тормозами, дополненными электронными помощниками.

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