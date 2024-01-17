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Алтайский театр кукол «Сказка» ждет заявок на участие в III Всероссийском фестивале театров кукол «Зазеркалье»

III Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье», который пройдет 11-16 октября 2024 года в Алтайском государственном театре кукол «Сказка», ждет заявок на участие в конкурсе.

"Сказка".
"Сказка".
Пресс-служба Алтайского государственного театра кукол "Сказка"

Театр будет готов принять 12 театральных коллективов из разных уголков России. Участники могут присылать спектакли для любой возрастной категории. К тому же представления, которые зрители увидели в 2022-2023 годах, также подлежат рассмотрению.

Во внеконкурсную программу в Барнаул пригласят гостей, которые покажут по два спектакля. Для участников пройдут образовательные мастер-классы, круглые столы, лекции с участием театральных экспертов.

Заявки на участие принимаются до 31 января. Положение и шаблон заявки участника фестиваля размещены на сайте teatr-skazka22.ru, в разделе «Проекты – III Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».

Справка

Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье» впервые провели в 2019 году. Второй фестиваль прошел в сентябре 2022 года. На последнем «Зазеркалье» показали 16 спектаклей театров кукол из разных городов России, в том числе Новосибирска, Красноярска, Омска и Екатеринбурга и других. Особенность "Зазеркалья" – большое разнообразие жанров.

Гран-при на первом фестивале в 2019 году получил спектакль «Недоросль» Алтайского государственного театра кукол «Сказка», на втором – спектакль «Про умную собачку Соню» Тюменского театра кукол.

Радмила Бичакова

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