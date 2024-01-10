Звезды, санки и гав-гав. Где в Барнауле можно не только посмотреть на животных, а покормить и даже погладить их

Altapress.ru узнал, где в Барнауле можно отдохнуть в приятной компании рыбок, черепах, кошек, собак и даже львов с медведями.

«Никомур»,

Красноармейский, 108

В котокафе можно прийти, чтобы отдохнуть под тихое мурчание котиков, посмотреть фильм под теплым пледом, устроить романтичный «уик-энд» или котий мастер-класс.

Котокафе "Никомур". vk.com/nikomurcatcafe22

Altay Spirit,

Кутузова, 140,

Рубиновая, 65

В питомнике живут 23 разновидности хаски и два норвежских метиса. Здесь можно не только мило пообщаться с «не гавкающими» собаками, но и прокатиться в упряжке или устроить фотосессию.

«Барнаульский зоопарк»,

Энтузиастов, 10а/2

Вариант для тех, кто не привык мелочиться, — «Барнаульский зоопарк», в котором живут более 300 животных. Лиса и журавль, пеликан и пума, дикий кабан и элитные павлины… И это далеко не все. Также тут обитают семейные пары обаятельных медведей и львов.

Животные "Барнаульского зоопарка". Анна Зайкова

Выставка экзотических рыб «Подводный мир»,

ТЦ «Арена»

До 14 января можно познакомиться с экзотическими обитателями водных глубин на выставке «Подводный мир». Там показывают более 40 экзотических рыб, а также крабов, морских черепах и ежей. Некоторых рыб можно даже потрогать — например, карпов.

В Барнауле открылась выставка рыб "Подводный мир". altapress.ru

«Алтайский детский краевой экологический центр»,

Парковая, 7

Не все знают, но в Барнауле есть еще один зоопарк. В краевом экологическом центре живут еноты, игрунки, совы, черный ворон, говорящие попугаи, черепаха, экзотический мустанг и не только. Сюда можно прийти на экскурсию, а еще лучше помочь зооуголку: взять шефство над зверьком и приносить ему корм.

Зоопарк АКДЭЦ. altapress.ru

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