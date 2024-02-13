Звезда Голливуда рассказал об отношениях с дочерью экс-депутата Госдумы

Знаменитый голливудский актер Том Круз объявил об отношениях с российской моделью, дочерью экс-депутата Госдумы России шестого и седьмого созывов Рината Хайрова Эльсиной.

Источник сообщил, что пара теперь официально признана. И пояснил — в кругу Эльсины хорошо известно, что они с Томом теперь вместе, пишет "КП".

Круз и Хайрова проводят много времени в квартире девушки в Лондоне и вместе посещают светские мероприятия.

Об отношениях пары начали говорить еще в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что американский актер полетит на космическую станцию для съемок фильма. Режиссер Дуг Лиман планирует снять фильм со сценами из открытого космоса. Главную роль в нем сыграет Том Круз. Предположительно, для съемок фильма актер отправится на ракете к Международной космической станции.

Он также выйдет в открытый космос, за пределы МКС.

В космос главный герой Тома Круза отправится, чтобы спасти положение - на этот раз по-настоящему.

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