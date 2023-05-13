Загадочный "Вий" и городское "дно". Куда сходить в Барнауле на выходных и не только

В кино на «Хитровку. Знак четырех»
Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя – индийца-сикха с темным прошлым...
В ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Алексей Вертков, Александр Олешко, Анфиса Черных, Евгений Стычкин. Режиссер: Карен Шахназаров.
Премьера состоится 18 мая, картина пробудет в прокате до 31 числа. Рейтинг фильма - 12+.
В театр на «Вий»
19 мая в Музыкальном театре Алтая можно посмотреть балет по произведению, которое называют самым пугающим и загадочным у Гоголя. В театре рассмотрели эту историю под необычным ракурсом – здесь за человека идет борьба добрых и злых сил, и только человек решает, какой будет исход.
Интересная интерпретация, над которой придется поломать голову.
Ближайший показ 19 мая в 18:30. Цена билета - от 200 до 600 рублей. Рейтинг - 12+.
В музей на экскурсию
14 мая Алтайский краеведческий музей приглашает на программу "Серебряный век Алтая. XVIII - XIX".
В экскурсии представлена эпоха, отражающая одну из ярких страниц истории Алтая – развитие горнозаводского производства. В основе – знакомство с раритетной историко-технической коллекцией АГКМ.
Экскурсия состоится 14 мая в 12:00 и будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
Почитать книгу
Altapress.ru рекомендует «Искусство любить», Эрих Фромм.
Одна из самых известных работ Эриха Фромма, посвященная непростым психологическим аспектам возникновения и сохранения человеком чувства любви. Книга призывает отказаться от иллюзий «мистической любви». Глубокое чувство – это упорный труд, направленный в том числе и на самосовершенствование.