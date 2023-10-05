Впервые в Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо

На фестивале вы сможете освоить разные виды творчества и рукоделия, создать своими руками разнообразную осеннюю красоту: поделки, украшения, декор и т. д. Все, кто давно хотел попробовать вязание крючком, смогут связать уютную подставку! Покупайте билеты на занятия уже сейчас, пока места еще есть. Вас также могут заинтересовать эти мастер-классы:
• 6 октября (17.00 – 20.00) — картина маслом на холсте «Пионы».
На мастер-классе вы узнаете, как можно мастихином реалистично передать нежную красоту пионов, а также разные техники и приемы масляной живописи. С полученными навыками вы сможете создавать объемные и «живые» картины на холсте.
• 7 октября (11.00 – 14.00) — шкатулка «Старый замок».
Будем декорировать заготовку в стилистике средневекового замка. На мастер-классе вы научитесь создавать эффект потемневшего от времени металла и изготовите стильную шкатулку, напоминающую окованный железом старинный сундучок.
• 8 октября (14.00 – 18.30) — комплект валяных брошей «Жили у бабуси».
Создание изделий из натуральной нежной шерсти — очень приятное и расслабляющее занятие. А какой прекрасный будет результат! С нами у вас получится целая коллекция брошей, которыми вы сможете дополнить свой образ, или преподнести в подарок.
А для детей торговые марки «Лео» и Hobbius (Хобиус) будут нон-стопом (с 11.00 до 20.00) проводить мастер-классы по рисованию гуашью и карандашами, созданию аппликаций и фигурок из пуговиц и шенила. Маленьким гостям также удастся связать себе шарф на осень. Как? Узнайте на фестивале!
Где встречаемся? г. Барнаул, пр. Строителей, д. 117, ТРЦ «Galaxy».
Когда? 6-8 октября с 11 до 20 часов.
Билеты на мастер-классы фестиваля можно приобрести на сайте или в кассах хобби-гипермаркета в ТРЦ Galaxy (расположен на 3 этаже). Повторяем, что лучше сделать это заранее.
Приходите и насладитесь радостью творчества!
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