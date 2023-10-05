5 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь
Erid: 4CQwVszH9pUmpPqccL2

Впервые в Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо

Дорогие жители Барнаула, наконец-то Фестиваль Леонардо добрался к вам! Ну что ж, будем ярко и весело проводить осенние выходные. Каждый день (с 6-8 октября) будут проходить мастер-классы для взрослых и детей, соревнования по сборке пазлов, бесплатная игротека, аквагрим и большая раскраска от ТМ «Лео».

В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо.
В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо.
Источник: leonardo.ru.

На фестивале вы сможете освоить разные виды творчества и рукоделия, создать своими руками разнообразную осеннюю красоту: поделки, украшения, декор и т. д. Все, кто давно хотел попробовать вязание крючком, смогут связать уютную подставку! Покупайте билеты на занятия уже сейчас, пока места еще есть. Вас также могут заинтересовать эти мастер-классы:

• 6 октября (17.00 – 20.00) — картина маслом на холсте «Пионы».

На мастер-классе вы узнаете, как можно мастихином реалистично передать нежную красоту пионов, а также разные техники и приемы масляной живописи. С полученными навыками вы сможете создавать объемные и «живые» картины на холсте.

В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо.
В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо.
Источник: leonardo.ru.

• 7 октября (11.00 – 14.00) — шкатулка «Старый замок».

Будем декорировать заготовку в стилистике средневекового замка. На мастер-классе вы научитесь создавать эффект потемневшего от времени металла и изготовите стильную шкатулку, напоминающую окованный железом старинный сундучок.

В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо.
В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо.
Источник: leonardo.ru.

• 8 октября (14.00 – 18.30) — комплект валяных брошей «Жили у бабуси».

Создание изделий из натуральной нежной шерсти — очень приятное и расслабляющее занятие. А какой прекрасный будет результат! С нами у вас получится целая коллекция брошей, которыми вы сможете дополнить свой образ, или преподнести в подарок.

В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо.
В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо.
Источник: leonardo.ru.
В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо.
В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо.
Источник: leonardo.ru.
В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо.
В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо.
Источник: leonardo.ru.
В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо.
В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо.
Источник: leonardo.ru.
В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо.
В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо.
Источник: leonardo.ru.
В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо.
В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо.
Источник: leonardo.ru.

А для детей торговые марки «Лео» и Hobbius (Хобиус) будут нон-стопом (с 11.00 до 20.00) проводить мастер-классы по рисованию гуашью и карандашами, созданию аппликаций и фигурок из пуговиц и шенила. Маленьким гостям также удастся связать себе шарф на осень. Как? Узнайте на фестивале!

Где встречаемся? г. Барнаул, пр. Строителей, д. 117, ТРЦ «Galaxy».
Когда? 6-8 октября с 11 до 20 часов.

Билеты на мастер-классы фестиваля можно приобрести на сайте или в кассах хобби-гипермаркета в ТРЦ Galaxy (расположен на 3 этаже). Повторяем, что лучше сделать это заранее.

Приходите и насладитесь радостью творчества!

0+

  • Реклама
  • АО «Планета увлечений»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость