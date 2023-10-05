Впервые в Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо

Дорогие жители Барнаула, наконец-то Фестиваль Леонардо добрался к вам! Ну что ж, будем ярко и весело проводить осенние выходные. Каждый день (с 6-8 октября) будут проходить мастер-классы для взрослых и детей, соревнования по сборке пазлов, бесплатная игротека, аквагрим и большая раскраска от ТМ «Лео».

В Барнауле пройдет Фестиваль Леонардо. Источник: leonardo.ru.