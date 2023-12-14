Влечение к лечению. О чем переживает и чему радуется частное здравоохранение на Алтае

Вопреки позитивным прогнозам, в 2023 году некоторые вопросы частная медицина Алтайского края так и не смогла решить. Главной проблемой осталось взаимодействие с государственным здравоохранением. Чуть лучше обстоят дела у санаторно-курортной отрасли. По данным федеральных туроператоров, оздоровительный отдых занимает второе место по популярности среди россиян. Подробности обсудили участники экспертного совета «Менеджер года» в ИД «Алтапресс».

Общая боль

По словам директора клиники «Хелми» и председателя комитета Торгово-промышленной палаты края по здравоохранению Владимира Куликова, оптимистичные прогнозы 2022 года не сбылись. Несмотря на то, что в прошлом году было подготовлено соглашение о государственно-частном партнерстве, проблемы, озвученные в документе, по-прежнему остались.

Куликов заявил, что так и не был решен вопрос доступа к общей базе медицинских изображений. Частные клиники все еще не подключены к системе облачных технологий хранения от министерства здравоохранения. «У нас есть снимки различных томографов, включая ПЭТ, КТ, МРТ, а также рентгеновских маммографов. Однако полноценно эти данные не используются», - отметил председатель.

Недовольны владельцы частных клиник и тем, что показатели их работы не учитываются в общей картине здоровья населения России. Куликов указал на то, что официальная статистика состоит только из результатов государственных учреждений. А деятельность частных клиник остается незамеченной. «При этом они вносят значительный вклад в здравоохранение России, их нельзя игнорировать», - отметил он.

Экспертный совет «Менеджер года» в ИД «Алтапресс» Анна Зайкова Экспертный совет «Менеджер года» в ИД «Алтапресс» Анна Зайкова Экспертный совет «Менеджер года» в ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

Переход в цифру

Однако комитету по здравоохранению АКЗС тоже есть, что на это ответить. Председатель комитета Владимир Лещенко напомнил, что по законодательству, частные клиники, будучи участниками единой информационной системы, должны вести электронный оборот документов. Этот документ вступил в силу 1 февраля 2021 года и закрепил правовой статус электронного документооборота в медицине. Его используют при записи пациента и ведении медкарточек, для основного делопроизводства, обмена документами со страховыми компаниями, страхователями и клиниками-партнерами

Однако, по словам председателя, многие клиники игнорируют это требование. Из 908 организаций лишь единицы ведут электронный документооборот.

Владимир Лещенко предложил частным клиникам начинать входить в систему поэтапно - только в этом случае учреждения смогут получить помощь государства.

«Вы несете важную социальную миссию, так как закрываете потребность в специализированной помощи. Поэтому вы не должны расслаблять государственную систему», - заявил председатель.

Экспертный совет «Менеджер года» в ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

В свою очередь, главы частных клиник отметили, что переход на электронные носители – задача не из легких. Для начала необходимо закупить новое оборудование, которое могло бы обрабатывать большое количество информации. А затем обучить медперсонал пользоваться новой системой. Все это требует финансовых и временных затрат.

На мертвой точке

Из года в год владельцы медицинского бизнеса негодуют по поводу тарифов обязательного медицинского страхования. Объемы помощи, которые выделяют на частное здравоохранение, почти не сдвинулись с мертвой точки. Куликов указал на то, что в 2023 году в его клинике по системе ОМС не поступило ни одного пациента с проблемами сосудов, в том числе с варикозными болезнями.

«А ведь варикозом страдают около половины взрослого населения. Только в России можно встретить людей, которые дошли до трофических язв. Но все это можно предотвратить еще на амбулаторном лечении, с помощью современных медицинских технологий, которыми и располагают частные клиники», - считает председатель.

Эта проблема коснулась почти всех регионов России, констатирует Алексей Каширин, заместитель директора сети клиник «Добрый доктор». В качестве примера он приводит частные клиники Ярославской области, которые были нацелены исключительно на пациентов с ОМС. Однако они не получили соответствующих объемов, в результате чего бизнес-процесс был нарушен.

Экспертный совет «Менеджер года» в ИД «Алтапресс» Анна Зайкова Экспертный совет «Менеджер года» в ИД «Алтапресс» Анна Зайкова Экспертный совет «Менеджер года» в ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

Профессиональные кадры

Несмотря на мнение государства о том, что частные клиники переманивают большую часть профессиональных кадров, в медицинском бизнесе также сталкиваются с нехваткой специалистов.

Чтобы решить проблему, директор центра стоматологии «Сириус» Виктор Черепанов предлагает вести совместную работу с медицинскими колледжами.

«Хорошими врачами не рождаются, а становятся, пройдя определенный путь. И наши специалисты готовы помочь в этом ребятам. Например, мы можем провести обучающие курсы в колледжах, брать студентов на практику, устраивать «Дни открытых дверей", - заявил Виктор Черепанов.

Экспертный совет «Менеджер года» в ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

Однако не всегда этот подход помогает решить проблему. Инна Сковородникова, главный врач клиники эстетической медицины SKV CLINIC и председатель совета общественной организации «Косметологи Алтайского края» отмечает, что главная проблема – это малое количество бюджетных мест в ординатуру.

По словам Инны Сковородниковой, уже долгое время их клиника подготавливает будущие кадры в течение всего обучения в медуниверситете. Однако последние два года она теряет студентов из-за того, что они не могут попасть в ординатуру, так как для них буквально не остается бюджетных мест. «В этом году их было всего два на направление дерматовенерологии», - отмечает главврач. При этом клиника готова оплачивать их обучение.

Санатории против пляжей

Гораздо лучше дела обстоят у санаториев и курортов Алтайского края. В 2023 году оздоровительный отдых оказался на втором месте по популярности после пляжного.

Лариса Кадышева, начальник отдела развития санаторно-курортного комплекса управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, отмечает, что в последнее время люди больше хотят провести время с пользой для себя и своего здоровья, чем просто развлечься. Так отсутствие пляжа на территории Алтайского края компенсируется современными водными и спа-комплексами в санаториях.

На сегодняшний день в Алтайском крае работает 41 организация, предлагающая санаторно-курортных отдых. Они рассчитаны на 8 446 мест. Семь из них занимаются детским оздоровлением. Краевые санатории работают по 12 медицинским профилям и охватывают почти все оздоровительные направления в России.

Экспертный совет «Менеджер года» в ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

Сосредоточением алтайского здоровья стала Белокуриха — здесь расположены 17 здравниц. Шесть из них входят в топ-100 российских санаториев. Сам город включили в список трех популярных направлений, наряду с кавказскими Минеральными водами и курортами Краснодарского края.

По данным 2022 года, в алтайских санаториях отдохнули 188,3 тыс. человек, что превысило показатели 2019-го на 15% и 2021-го на 8%. Большая часть — это 75,5% гостей - останавливается в Белокурихе. На втором и третьем месте по популярности - Барнаул, Первомайский и Тальменский районы. Почти все - 95% отдыхающих - приезжают по санаторно-курортным путевкам.

Лариса Кадышева указывает, что в последнее время можно наблюдать сглаживание сезонного фактора. Растет средняя загрузка санаториев. В прошлом году здравницы были заполнены на 69%, а в 2023-м отмечается уже 73%. Белокуриха может похвастаться 86% заполняемости в год и 100% летом.

Такой спрос не ушел от внимания инвесторов, и они активно начали развивать новые проекты. В частности, на территории Белокурихи строится новый курорт, а в следующем году будет запущен премиальный гостиничный комплекс с клиникой превентивной медицины.

Санаторий "Россия", расположенный в центре курорта Белокуриха. архив санатория "Россия"

Вкусно поесть и с пользой отдохнуть

В зависимости от сезона алтайские туристы составляют 5-8% от всех отдыхающих в Белокурихе, сообщил Константин Ежов, генеральный директор компании «Курорт Белокуриха».

Местные приезжают на курорт на один-два дня, так как могут быстро вернуться к себе домой. В то время как гости из европейской части страны остаются на 10-14 дней.

Холдинг старается отвечать современным требованиям туристов. В конце сентября на базе санатория «Белокуриха» открылся центр превентивной медицины. Отдыхающим обещают цифровое сопровождение, современные методы диагностики, лечения, очищения и обновления организма на клеточном уровне. Это совместный проект Национальной курортной ассоциации и «Курорта Белокуриха».

Экспертный совет «Менеджер года» в ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

Работать на отдых

Однако и многих владельцев санаториев не миновал кадровый голод. Так в организациях «Курорта Белокуриха» половину всего персонала составляют местные городские жители и приезжие из соседних сел.

Не хватает врачей, а также сотрудников среднего и младшего медицинского персонала. Кроме того санатории остро нуждаются в обслуживающем персонале: горничных, поварах, ремонтниках.

Елена Викторова, главный врач санатория «Алтай-West», согласна с этим.

«Белокуриха — небольшой городок, всего 15 тыс. населения. При этом к нам приезжают на отдых не менее 6 тыс. человек. И на каждого из них должен приходиться один-два сотрудника. Поэтому приходиться подстраиваться и искать выход самостоятельно», - говорит Елена Викторова.

Частично решить этот вопрос помогает сотрудничество с учебными заведениями края. Это Алтайская академия гостеприимства и Бийский медицинский колледж. Руководство санаториев проводит для студентов преддипломные практики с бесплатным проживанием и питанием. По словам Елены Викторовны, из шести выпускников трое приходят к ним трудоустраиваться. Укомплектованность медицинскими кадрами составляет порядка 65-70%.