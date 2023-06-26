Выпускал масло для микроскопов, первосортный скипидар, и еле-еле держался “на плаву”. Чем был известен Барнаульский канифольно-терпентинный завод

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Барнаульский канифольно-терпентинный завод был основан в 1928 году. Он располагался по адресу ул. Гоголя, 41 и производил скипидар высшей категории качества.
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В первые годы предприятие выпускало канифоль и скипидар на основе смолы хвойных деревьев — в конце 1930-х соответственно до 10 тыс. и 2 тыс. тонн ежегодно.
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В период Великой Отечественной войны на заводе наладили производство горючей смеси, используемой в боях с бронетехникой.
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В 1956 году сибирские ученые разработали и освоили промышленный выпуск иммерсионного масла и кедрового бальзама, которые использовали для оптических приборов.
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До этого момента иммерсионное масло для работы с оптическими приборами в СССР завозили из-за рубежа. Барнаульский канифольно-терпентинный завод был единственным в стране производителем этого продукта.
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6 июня 2007 года на Барнаульском канифольно-терпентинном заводе произошел крупный пожар.
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Барнаульский канифольно-терпентинный завод приостановил работу в 2003 году, а окончательно закрылся в 2008 году по решению арбитражного суда. В последние годы предприятие еле-еле держалось “на плаву”.
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В 2022 году компания "Главалтайстрой" выкупила объекты бывшего канифольного завода на ул. Пушкина, 30, чтобы построить там многоэтажное жилое здание.