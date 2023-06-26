27 июня
﻿
Жизнь

Выпускал масло для микроскопов, первосортный скипидар, и еле-еле держался “на плаву”. Чем был известен Барнаульский канифольно-терпентинный завод

95 лет назад был основан Барнаульский канифольно-терпентинный завод. Altapress.ru рассказывает, чем он был уникален и почему перестал существовать.

Барнаульский канифольно-терпентинный завод, дата фото не указана.
Барнаульский канифольно-терпентинный завод, дата фото не указана.
Барнаул.Юбилейные даты

  • Барнаульский канифольно-терпентинный завод был основан в 1928 году. Он располагался по адресу ул. Гоголя, 41 и производил скипидар высшей категории качества.

  • В первые годы предприятие выпускало канифоль и скипидар на основе смолы хвойных деревьев — в конце 1930-х соответственно до 10 тыс. и 2 тыс. тонн ежегодно.

Барнаульский канифольно-терпентинный завод, фото 1978 год.
Барнаульский канифольно-терпентинный завод, фото 1978 год.
Барнаул.Юбилейные даты

  • В период Великой Отечественной войны на заводе наладили производство горючей смеси, используемой в боях с бронетехникой.

  • В 1956 году сибирские ученые разработали и освоили промышленный выпуск иммерсионного масла и кедрового бальзама, которые использовали для оптических приборов.

На территории Барнаульского канифольно-терпентинного завода, дата фото не указана.
На территории Барнаульского канифольно-терпентинного завода, дата фото не указана.
Барнаул.Юбилейные даты

  • До этого момента иммерсионное масло для работы с оптическими приборами в СССР завозили из-за рубежа. Барнаульский канифольно-терпентинный завод был единственным в стране производителем этого продукта.

  • 6 июня 2007 года на Барнаульском канифольно-терпентинном заводе произошел крупный пожар.

  • Барнаульский канифольно-терпентинный завод приостановил работу в 2003 году, а окончательно закрылся в 2008 году по решению арбитражного суда. В последние годы предприятие еле-еле держалось “на плаву”.

  • В 2022 году компания "Главалтайстрой" выкупила объекты бывшего канифольного завода на ул. Пушкина, 30, чтобы построить там многоэтажное жилое здание.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость