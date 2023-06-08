ВИЧ, гепатит, чума. Какие еще болезни встречаются на Алтае чаще, чем в других регионах

Алтайский край вошел в число регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости ВИЧ, туберкулезом и рядом профессиональных заболеваний. Это следует из данных государственного доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2022 году».

Туберкулез

Алтайский край занял девятое место по России по заболеваемости туберкулезом. В число наиболее неблагополучных, наряду с Алтаем, вошли еще четыре региона Сибирского федерального округа:

Республика Тыва — 2 место по РФ;

Кемеровская область — 4 место по РФ;

Иркутская область — 7 место по РФ;

Новосибирская область — 8 место по РФ;

Алтайский край — 9 место по РФ.

Туберкулез. Легкие. СС0.

ВИЧ-инфекция

По заболеваемость ВИЧ Алтайский край занял 13 место среди всех регионов РФ. Из Сибири в двадцатку регионов с самой высокой заболеваемостью вирусом иммунодефицита вошли все субъекты, кроме нацреспублик:

Кузбасс — 1 место по РФ;

Иркутская область — 2 место по РФ;

Новосибирская область — 7 место по РФ;

Красноярский край — 10 место по РФ;

Алтайский край — 13 место по РФ;

Томская область — 16 место по РФ;

Омская область — 18 место по РФ.

В 2022 году ВИЧ-инфекция диагностировалась у россиян в возрасте 30-39 лет в 37,9% случаев; 40-49 лет — в 32,2%; 50-59 лет — в 11,8%; 20-29 лет — в 11,2%. Доля пожилых возросла, а молодежи в возрасте 15-20 лет снизилась до 0,8%.

Экспресс-тест на ВИЧ. unsplash.com

Гепатит А

В 2022 году в России регистрировалось пять очагов групповой заболеваемости гепатитом А. Один из них фиксировался в Алтайском крае. Зато Республики Алтай и Тыва вошли в число 12 регионов, в которых за весь год не было зарегистрировано ни одного случая гепатита А.

Роспотребнадзор РФ:

Важное значение в профилактике гепатита А имеют санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на обеспечение населения доброкачественной водой.

В Алтайском же крае, равно как в Томской и Кемеровской областях, а также еще 12 субъектах РФ, целевые показатели федерального проекта «Чистая вода» не достигнуты.

Гепатит в РФ. Доклад Роспотребнадзора.

Профессиональная заболеваемость

Показатели профессиональной заболеваемости за 2022 год в Алтайском и Красноярском краях превысили среднероссийский почти вдвое (в 1,8 раза). Если говорить о регионах Сибири, то превышение наблюдается также в Хакасии (в 9 раз), Кузбассе (в 7,4 раза) и Иркутской области (в 2,8 раза).

Чума

В 2022 году в Горно-Алтайском высокогорном очаге эпизоотия чумы зарегистрирована на территории Кош-Агачского района Республики Алтай на площади 83,7 кв. км, впервые выявлена эпизоотия на участке Вершина р. Уландрык.

Изолировано два штамма Y. pestis ssp. pestis. В ПЦР специфичные фрагменты ДНК Y. pestis детектированы в 32 пробах на площади 1282 кв. км. Напряженной также остается ситуация в Тувинском горном природном очаге.

Чума на Алтае. Доклад Роспотребнадзора.