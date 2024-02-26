«Вы способны украсить жизнь». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время получать удовольствие от процесса работы. Воздерживаемся от любых обманов, не ищем выгоды. Вторник, среда, четверг - самые напряженные дни. Берегите отношения. В среду ничего не начинайте. Посвятите ее избавлению от ненужного», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, у вас много сил и идей. Вдохновляйте партнера. Воздержитесь от критики. Прислушивайтесь к тому, что он говорит. Реализация планов зависит от того, насколько вы будете внимательны при общении в коллективе.

Тельцы, вам нужно пересмотреть методы вашего управления. Тема наставничества актуальна. Но бежать впереди паровоза не нужно. И хорошо бы прислушаться к словам партнера. Не бойтесь спрашивать совета.

Близнецы, позаботьтесь о своей гормональной, репродуктивной, выделительной системе. Изучайте психологию отношений. Не пытайтесь наказывать партнера. Удача будет не на вашей стороне.

Раки, будьте внимательны при передвижениях, в поездках. Особенно в среду. Берегите конечности. Позаботьтесь о позвоночнике. Поддержите пищеварение. Следите за свежестью продуктов.

Львы, отложите принятие решений по поводу отношений. Не затевайте разговоры про деньги. Не давите на партнера, не требуйте, не критикуйте. Больше слушайте, чем говорите.

Девы, в среду устройте себе день тишины. Поменьше общайтесь. Поститесь, наведите чистоту в доме, в теле, в уме. Избавьтесь от лишних вещей, идей, привычек. Вовремя ложитесь спать.

Уборка дома. unsplash.com

Весы, вы способны украсить жизнь партнера и стать очень творческими в своих действиях. Украшайте дом. От публичных выступлений, мероприятий воздержитесь. С детьми будьте добрее.

Скорпионы, не настаивайте на своем. У вас боевой настрой. Берегите партнера, отношения. Разговаривайте. Но не напирайте, не обвиняйте, не спорьте. Не будьте домашним тираном. Тщательно ухаживайте за своим здоровьем.

Стрельцы, вы сможете вынести тяжести публичной жизни. Выступайте, демонстрирует себя. Своей речью очаровывайте, вдохновляйте. В близком общении тоже будьте внимательны, обходительны, вежливы.

Козероги, вам нужно смириться с непредвиденными обстоятельствами, изменениями, невыплатами. Кредиты не берите. В долг не давайте. Если дали, не ждите, что вернут. Тогда удача на вашей стороне.

Водолеи, будьте готовы к неожиданным поворотам в отношениях с партнером и детьми. Постарайтесь принять точку зрения второй половины. Воздержитесь от громких разборок, скандалов.

Рыбы, соблюдайте режим сна. С бессонницей боритесь безопасными средствами. В отношениях с партнером не все гладко. Но благодаря этому вы многое для себя осознаете, проясняете. Сосредоточьтесь на этих плюсах.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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