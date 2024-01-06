В каких храмах Барнаула пройдет рождественское богослужение. Расписание

Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137)
6 января
- 17:00 - Всенощное бдение
- 22:00 - Исповедь
- 00:00 - Божественная литургия святителя Василия Великого
7 января
- 9:00 – Поздняя литургия
Александро-Невский Собор (ул. Антона Петрова, 221)
6 января
- 17:00 – Всенощное бдение
- 22:00 – Исповедь
- 00:00 - Божественная литургия
7 января
- 9:00 – Поздняя литургия
Дмитриевский храм (пл. Спартака, 10)
6 января
- 17:00 - Всенощное бдение
- 00:00 - Божественная Литургия святителя Василия Великого
7 января
- 9:00 - Поздняя литургия
Храм Николая Чудотворца (пр-т Ленина, 36)
6 января
- 17:00 - Всенощное бдение
- 00:00 - Божественная Литургия
7 января
- 9:00 - Поздняя литургия
Иверский семинарный храм при Барнаульском епархиальном управлении (пер. Ядринцева, 66)
6 января
- в 17:00 - Всенощное бдение
- в 22:00 - Исповедь
- в 00:00 - Божественная Литургия
Знаменский Храм (ул. Большая Олонская, 24 )
6 января
- 16:00 – Великое повечерие. Утреня.
- 22:00 – Исповедь
- 00:00 - Божественная Литургия святителя Василия Великого
7 января
- 8:30 - Поздняя литургия
Иоанно-Богословская церковь (ул. Шумакова, 25а)
6 января
- 17:00 - Всенощное бдение
- 00:00 - Божественная Литургия
7 января
- 9:00 - Поздняя литургия
Добраться домой можно будет на общественном транспорте. В рождественскую ночь будут ходить трамваи.
Кстати, altapress.ru 7 января опубликует большой фоторепортаж с Божественной литургии в Покровском соборе.
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