В Госдуме предложили ввести штрафы для родителей буллеров

Как сообщили в "Парламентской газете", в Госдуме подняли вопрос о школьной травле детей и подростков. Уже разработали предварительную редакцию законопроекта о школьной травле.
Депутат Госдумы отметил, что с травлей сталкивается каждый второй, а в законодательной системе слово "буллинг" отсутствует. Административных дел за школьную травлю почти нет.
Для начала депутаты решили определить, что входит в понятие "буллинг", а ответственность будут нести родители детей-буллеров. Им будет назначен штраф, сумма которого пока не обозначена.
В Госдуме пояснили, что с такими детьми невозможно провести ни профилактическую работу, ни отчислить из учебного заведения, так как в законодательстве о таком нет пояснений.
Ранее altapress.ru сообщал об обновленных правилах декрета.
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